【有片】古裝劇《御史與祚怡》竟出現2PM《My House》配樂！網友爆笑驚呼：「這首歌也太百搭XD」

由 #2PM #玉澤演 和 #金惠奫 主演的tvN古裝劇《#御史與祚怡》最近出現了意想不到的BGM，剪輯人員真的很有sense耶！

《御史與祚怡》講述一成為御史的美食家公子羅二言（玉澤演 飾），遇見為了尋找幸福而勇往直前的朝鮮王朝時代奇女子金祚怡（金惠奫 飾），從而展開的搞笑搜查劇。



這週一播出的第9集裡，祚怡說要去酒館但二言擔心不安全，拉住她說：「不如，來我家吧。 」這時突然出現了2PM歌曲《My House》的音樂，伴隨兩人睜大眼睛的畫面，真的非常好笑XD



그만 나와버린 우리집으로 가자 pic.twitter.com/RfhaLYgGaN — ssena (@kinda_superstar) December 6, 2021

但這一幕其實是「本放限定」，即是只有在電視上追首播的人才能看到，網路重播版里就換了其他配樂。 不過也有觀眾表示重播版的配樂成功烘托出尷尬氣氛，也十分有趣：



網友：「我看首播時就是這樣表情：ᄋᄇᄋ，然後就笑噴了kkk 」、「這裡真的瞬間爆笑」、「誰想到用這個配樂的？ 您是天才嗎？ 」、「重播時又假裝自己是正常的電視劇嗎kkk」、「《My House》的歌詞真的適合很多場景耶kkk」、「這部劇很好看，搞笑又不刺激」。香港觀眾可鎖定黃viu煲劇平台追看《御史與祚怡》，逢週一、二深夜上線！

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