《柔美的细胞小将》「最终老公」是年下男！这6位鲜肉男演员都超级适合啊

《柔美的细胞将「柔美的寻夫记」。

该剧前不久迎来了第一季的大结局，第二季也正在紧锣密鼓地拍摄中，第一季的男主角具雄（安普贤 饰）和柔美（金高银 饰）分手，第二季新男主「刘八笔」已经确定由郑振永担任。 不过因电视剧改编自同名漫画，因此读者们肯定都知道柔美最终的老公并非刘八笔，而是「辛纯禄」（音译），辛纯禄是年下男的设定，还是柔美同事。 在公司里一直戴著一副眼镜，看起来很像技术宅男，出了公司就会拿掉眼镜，立刻变身纯情大男孩，超具「狗狗魅力」。 虽然还没有第三季开拍的消息传出，但剧迷和漫迷们已经开始脑补最终老公该由哪位男明星来演了，要同时具备知性与可爱双重魅力。



孔明

在《带轮子的家3》中凭藉纯真气质大受哥哥姐姐喜爱的孔明是被剧迷们提及最多的一位，白瓷肌加上小鹿一般的大眼睛，眼神中透出无辜，刺激著姐姐们的保护欲。



南柱赫

188cm的高挑身材充满男性气质，但笑起来时的半月笑眼又让人觉得他就是个大男孩。 《Start-Up》中南柱赫扮演的热血创业青年很有年轻才俊的味道。



徐康俊

帅气的脸庞、高大的身材、健硕的肌肉，想起他在《奶酪陷阱》中的车仁浩，喜欢对著女主金高银撒娇的样子像极了小狗狗。 不知道能否和金高银再次合作呢？



李到晛

大势男李到晛，非常适合演年下男「小狼狗」角色哦。 并且扮演「年下男」的经验十分丰富，和姐姐金荷娜在《回到18岁》中的情感细腻又霸道，最近又传出要和女神宋慧乔搭档拍剧，妥妥的年下男专业户。





蔡钟协

因为《无法抗拒的他》而火速出圈的蔡钟协很受女饭们的喜欢，在剧中对女主韩韶禧照顾有加，默默支持她的样子不知道打动了多少女观众的心，笑起来的小酒窝完全砸在了观众们的心上。



安孝燮

阳光温暖的气质，帅气清冷的颜值，但超爱在个人IG里PO各种搞怪照片，连灵魂都这么有趣呢。 他在其他电视剧里也有过戴眼镜的造型，和辛纯禄非常相似。





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