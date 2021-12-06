广告也大发！金宣虎七分钟相机广告《金宣虎的回忆旅行场景》获大韩民国广告大赏金奖！

在2021年4月中所公开由演员金宣虎所主演的相机广告，近日获得了大韩民国广告大赏中品牌内容部门的金奖肯定！制作导演更是在IG上特别感谢参与的所有演员与工作人员，并公开了许多幕后花絮照片。

这部广告作品名为《金宣虎的回忆旅行场景》，内容是从金宣虎看著相机中曾与女友去过的海边，而陷入了思念回忆，於是他决定动身再度前往回忆中的海边。



金宣虎一个人架好了脚架，拍摄自己站在海边望向远方的样子，眼神也相当忧郁，不断想起当时的甜蜜回忆。不过正当他想一个人安安静静回想的时候，却总被村民经过打断了忧郁情绪。甚至还有一位穿著风衣的谜样男子，向不知不觉聚集了好多位的村民，说明金宣虎正在用相机为自己录影，不过此时的金宣虎因为情绪无法集中而有点烦躁。





风衣男子问：「看来你是正在酝酿内心演技吧，抱歉打扰你了。你看起来很有实力，是专业演员吧？是艺人？」金宣虎则是不断重申：「我不是，只是来为了回忆旅行来到这里的。」不过风衣男子跟村民却自顾自地演了起来，想加入他的回忆旅行场景中，并且不断替金宣虎的演技鼓掌，让他最后也尴尬地笑了起来，留下了一大群人一起入镜的影片。就连他回家自己看了都自问「这到底是什么？」





而广告中所出现的歌手，其实大家也不陌生，就是《海岸村恰恰恰》中OST最洗脑的一首歌曲「Romantic Sunday」的演唱者Car，the garden。在这部伪装成音乐录影带「海浪」的广告中，这首歌曲也令人更加投入剧情中，金宣虎的精湛演技也在短短7分钟内吸引了观众们的视线。





导演的IG也发表了参与颁奖典礼的感想：「大家一起努力合作，装作是拍摄音乐录影带的方式来拍，现在得奖了，各位都辛苦了，我们的演员们，以及所有工作人员们是最棒的！2021韩国广告大赏品牌内容部门金奖」并公开了许多现场的幕后照片，其中也包含有金宣虎的未公开画面，让想念他的粉丝们感到相当开心。



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