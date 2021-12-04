《带轮子的家3》Rain和U-IE下期出场，成东镒被Rain送的「超大牛排骨」震惊！

Rain出手很大方呢，U-IE也超能吃的，成东镒的表情太好笑啦~

《带轮子的家3》前7期嘉宾李荷妮、金英玉、金光奎、申承焕、吴娜拉、柳承龙、千玗嬉、赵贤哲陆续做客后，第8期嘉宾是Rain（郑智薰）和U-IE，和固定成员成东镒、金希沅和孔明见面。



Rain和U-IE出场步行於晚秋时节的林间路，U-IE感叹天气真好，Rain也说的确出来走走挺好的。 Rain带来超大一整块牛排骨，大家瞠目结舌，孔明惊叹道：「果然哥的规模不一般。 」



Rain说希望给大家用牛肉补身，还展示了绚烂的刀工，孔明拍下他亲自料理的画面，Rain帅气地说：「想拍就拍吧。」 成东镒感叹道：「智薰你要是没来该怎么办呢，我没见过这样弄的。」



成东镒和孔明都吃到累了的程度，而U-IE还能继续吃，成东镒说：「U-IE真的很懂得吃，不过你吃多少了呀？」 U-IE：「是不是吃了三碗饭？」成东镒：「没关系，你来这里就是来吃的嘛。」



tvN《带轮子的家3》第8期将於9日播出。 另外，Rain和U-IE主演的tvN《Ghost Doctor》将於2022年上半年播出。



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