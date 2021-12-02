BTS防弹少年团JIMIN被Victoria's Secret超模求婚！全球ARMY们说：请排队取号XD

防弹少年团成员JIMIN被维密超模求婚。

日前，防弹少年团於27日和28日（当地时间）在美国洛杉矶，举行了为期两天的大规模演唱会，吸引了数十万ARMY的到场，其中不乏有名人士。曾为Victoria's Secret走秀的巴西超模Gizele Oliveira日前就通过个人IG上传了一段亲赴演唱会现场的影片，还称自己自己喉咙因为BTS的演唱会都哑了。 看来作为迷妹的她没少在现场大声喊叫啊。

演唱会中途，Gizele朝著舞台大喊了一声「JIMIN，Marry Me」（JIMIN，和我结婚吧），相关影片火速在网路上传播开来，笑翻众人。沙哑的嗓音也从侧面反映出这位超模十分享受整场演出。



在此之前，Gizele在TikTok上公开了一段化妆影片，是在为去演唱会做准备，她称是「准备好去见老公JIMIN，让他和我结婚」，一看就是个入坑很深的迷妹。



Gizele的影片也引来了广大粉丝和网友的热烈讨论，众人纷纷留言称：「想嫁给JIMIN这里有很多，请先取号」、「沙哑的声音才是重点」、「哇，BTS太棒了，连超模都没能逃过他们的魅力」、「先来后到，请先排队」等。

说起Gizele，她在秀场上有一个让人印象深刻的瞬间。2017年的Victoria's Secret Fashion Show上，Gizele扶起了跌倒的中国超模奚梦瑶，之后还一直给予对方放松微笑，让气氛不会显得那魔尴尬，当时因为Gizele的举动，场面也由尴尬转变为了温馨。



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