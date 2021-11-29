李俊昊＆李世荣《衣袖红镶边》心动指数爆表的场面！网友：邸下身材太完美了、导演很懂观众要什么！

MBC金土剧《衣袖红镶边》在27日播出第6集，全国收视率爲9.4%，首都圈收视率爲8.5%，最高瞬间收视达10.3%，延续上升的趋势，证明了超高人气。

（以下有雷）



这集中，李祘（李俊昊 饰）在中殿金氏（张熙轸 饰）的成德任（李世荣 饰）帮助下摆脱禁足令。这个过程中，李祘看到爲了自己千方百计努力的德任而渐渐陷入，给观众们带来了强烈的心动。



李祘命令「同德会」成员寻找能够帮助自己摆脱禁足令的人物，当他们找不到合适的人选时，德任和德老（姜勋 饰）想起了中殿。聪明的中殿知道德任来到自己身边的真正原因，并提出条件，德任也找出在亲蚕礼时，可以压制和治理和缓翁主（徐孝林饰）的方法。接著，中殿按照与德林的约定，打动了英祖（李德华 饰）的心，让他收回禁足令。



尾声中，德任被前辈们强推进去侍奉发火的李祘，正好脱掉上衣的李祘，因爲意想不到德任会进来而不知所措。之后...李祘想起昨晚德任和德老见面的样子，气得直冒火，德任也对他说：「既然看到了，应该上前训斥调戏宫女的兼司书，但邸下却不怪罪能干的兼司书，而要责怪无权无势的宫女。」对此，李祘回她：「其他宫女的事与我无关，我在意的就只有...我的人。」



紧接著尴尬的空气弥漫在澡间，想要加热水的德任和想要帮助她的李祘一起掉进水里，湿透的两人互相对视，这集也在这里结束。



这段也在网路上引起爆发性的反响，不少网友更表示：「李俊昊的身材太性感了」、「让我怎么等一周」、「德任啊 跟我换眼睛吧」、「因爲是女导演，所以非常了解心动点」、「我也想跳进去ㅜㅜ俊昊啊」、「实际采访中看到世荣演员说自己也很激动，更加投入地重新看了」、「星期五快点来...ㅠㅠ」、「不是我们家是我们宫」、「呼吸声和水声好害羞啊」等等。

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