《海岸村恰恰恰》播毕至今仍在全球排行第8名！韩媒曝业界人士吁金宣虎「勿错过现在的时机」

《海岸村恰恰恰》是一部相当成功的作品，而剧中的男主角金宣虎更因此剧角色洪班长而深受观众们喜爱，正当他应该继续发光前景看好时，却在播毕当时爆发前女友的私生活指控，令他中断所有活动，至今唯有电影《悲伤热带》的拍摄即将持续。
以丑闻争议的主角来说，金宣虎在Netflix的人气却不寻常，他与申敏儿合作的《海岸村恰恰恰》依旧在全世界戏剧排名中排行第八，胜过第九名的美剧《女佣浮生录》。《海岸村恰恰恰》以海边渔村为舞台呈现村民们的温暖故事，在东南亚地区也获得爆炸性的人气，将近两个月以来人气仍未下跌，似乎全世界都正在关注。
像《海岸村恰恰恰》这样的播映后人气旋风，在北中美以及南美地区的国家最近相当盛行，如巴西、智利、墨西哥等，而在台湾与东南亚地区也依旧维持著高人气。据韩国媒体「Sports Chosun」报导，业界相关人士表示，《海岸村恰恰恰》的故事是连南美洲地区的民众都能体会的温暖故事，虽然不属於Netflix原创内容，但受欢迎的程度能持续这么久是相当罕见的，后续的企画也值得继续考虑。
不过对於金宣虎来说却相当可惜，在这样的韩流内容正风靡全世界的观众们，如同大家所知，这样的机会并非天天有，业界人士也不禁替他著急，认为有关其私生活方面的争议几乎可说是已获得解决，特别是以一位演员来说，很难保证能够再有一次这样的机会，所以希望他能够提起勇气制订回归的计画。
2009年以话剧《Boing Boing》出道的金宣虎，透过主演多部人气电视剧《加油吧威基基2》《抓住幽灵》直到《Start-Up》中的韩志平一角，逐渐受到瞩目，到了最近的《海岸村恰恰恰》洪班长更是圈粉无数，虽然因前女友恶意指控而让他的演艺工作几乎全数中断，仅剩下正在准备中12月10日即将开拍的电影，令所有粉丝们及业界相关人士都感到可惜，纷纷盼望他的回归。
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