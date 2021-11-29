[预告]韩国跨年电影《Happy New Year》预告公开！韩志旼、李光洙、姜河那、李栋旭、润娥、金英光浪漫演出

集结了许多知名演员的新年浪漫电影《Happy New Year》即将於12月在韩国上映，今日一公开预告令所有粉丝们开始期待，预计12月将於平台TVING与电影院同步播出。

电影《Happy New Year》於今日公开了相关预告影片，影片描述正在犹豫是否要向15年的男闺密告白的饭店经理素珍（韩志旼饰），透过她感性口白表达内心世界，细腻情感与年底令人心动的浪漫感觉，将吸引观众们的目光。



素珍单恋了15年的男闺密胜孝（金英光饰），以及其未婚妻英珠（高圣熙饰），年轻又有能力的酒店代表永振（李栋旭饰），还有梦想成为音乐剧演员的管家怡英（元真儿饰），计画好在酒店内度过跨年的旅客载勇（姜河那饰），对著工作有相当自豪感的酒店经理秀娟（润娥饰），相隔40年再度遇见了初恋情人的Katherine（李慧英饰）与尚奎（郑进永饰），以及合约即将到期的经纪人尚勋（李光洙饰）。



故事的地点围绕在这个酒店，许多人的重逢、离开、交往、分手都可能发生在此地，更想问所有观众「今年的年底，在我们身上也会发生珍贵的缘份吗？」传达浪漫也带给观众们对恋爱的期许。除了上述所提到的演员之外，还有李阵郁、以及日前刚入伍的徐康俊等。横跨各年龄层的14人将带来不一样的浪漫感动，更请来《我的野蛮女友》《缘起不灭》的名导演郭在容导演执导，令大家期待年底上映。



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