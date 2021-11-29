[預告]韓國跨年電影《Happy New Year》預告公開！韓志旼、李光洙、姜河那、李棟旭、潤娥、金英光浪漫演出

集結了許多知名演員的新年浪漫電影《Happy New Year》即將於12月在韓國上映，今日一公開預告令所有粉絲們開始期待，預計12月將於平台TVING與電影院同步播出。

電影《Happy New Year》於今日公開了相關預告影片，影片描述正在猶豫是否要向15年的男閨密告白的飯店經理素珍（韓志旼飾），透過她感性口白表達內心世界，細膩情感與年底令人心動的浪漫感覺，將吸引觀眾們的目光。



素珍單戀了15年的男閨密勝孝（金英光飾），以及其未婚妻英珠（高聖熙飾），年輕又有能力的酒店代表永振（李棟旭飾），還有夢想成為音樂劇演員的管家怡英（元真兒飾），計畫好在酒店內度過跨年的旅客載勇（姜河那飾），對著工作有相當自豪感的酒店經理秀娟（潤娥飾），相隔40年再度遇見了初戀情人的Katherine（李慧英飾）與尚奎（鄭進永飾），以及合約即將到期的經紀人尚勳（李光洙飾）。



故事的地點圍繞在這個酒店，許多人的重逢、離開、交往、分手都可能發生在此地，更想問所有觀眾「今年的年底，在我們身上也會發生珍貴的緣份嗎？」傳達浪漫也帶給觀眾們對戀愛的期許。除了上述所提到的演員之外，還有李陣郁、以及日前剛入伍的徐康俊等。橫跨各年齡層的14人將帶來不一樣的浪漫感動，更請來《我的野蠻女友》《緣起不滅》的名導演郭在容導演執導，令大家期待年底上映。



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