宋智孝的造型师，你是在搞事情吗！粉丝发联名信要求换人：头发像被老鼠刨过

最近，宋智孝的不少粉丝都在吐槽造型师，气到写联名信要求换人。

11月29日，宋智孝的粉丝们在DC GALLERY上公开了 要求改善宋智孝造型的联名信，表示：「对宋智孝造型的不满与意见从几年前开始就不断提出，但公司完全不重视，粉丝们也只是继续默默应援。然而去年开始，关於宋智孝造型的负面消息不断出现在网路上，我们要求为她更换有实力有经验的造型师，换掉与她形象不符的衣服、造型、发型和妆容。」



前不久宋智孝以伶俐短发造型示人，这也是她出道20年来首次展现短发，引来无数粉丝和网友的围观和留言，就连共事的HAHA也忍不住问：这是怎么了？上周播出的《Running Man》中，RM成员们第一次亲眼见到宋智孝的新造型，众人震惊的同时也开玩笑称「是为了讨金钟国的欢心，剪了《咖啡王子一号店》中尹恩惠的发型」，被宋智孝一句「声音烦死了，给我安静点」镇住，最后刘在锡出场总结「不管是什么发型都影响不了你的美貌」。



随著节目的播出，宋智孝的短发造型被截图放到各大网站上，快速蔓延开来，网友和观众们也参与了讨论，很多人都吐槽：「头发是被老鼠刨过了吗」、「整体造型简直就是灾难」、「之前那个刘海造型也丑到爆」、「 电视剧里也明显戴了假发，造型师是宋智孝的黑粉吗」、「还不如不做发型，真的丑」、「虽然我是欧尼的粉丝，但这个造型我真心夸不出口」、「造型师准备的衣服还不如游戏输了被罚穿的衣服呢」等。一大波的负面评价看得宋智孝的粉丝们既心疼又恼火，心疼宋智孝被丑造型连累，恼火造型师审美不在线，拉低了演员的美貌。



之前曾有网友整理了2020年宋智孝在RM里的奇葩造型合集，反应也是十分火爆，上千条留言全都在吐槽造型师。从照片上就能看出造 型师搭配的衣服毫无造型可言，除了舒适之外完全体现不出美感。网友们也对此吐槽道「竟然有造型师？还以为穿的是私服呢」。这种情况甚至出现在了宋智孝的官方活动场合，有粉丝表示：「如果说《Running Man》中的造型是宋智孝的喜好我可以接受，但正式活动上穿成这样的话，是不是得开除造型师啊，从以前开始就让人很无语」。



已经被很多人说造型不佳的宋智孝欧尼明明是个漂亮的女生，但由於造型师的原因，她不能在发型和衣服上有任何加分，难怪粉丝们都在抱怨造型师了。



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