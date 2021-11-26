「Wooga Family宗旨：多忙都要挺好友～」BTS防弹少年团V为崔宇植新剧《那年我们》演唱OST！

好兄弟就是一路挺你到底！

韩娱圈最出名的死党团之一就是由演员朴叙俊、崔宇植、朴炯植和世界豆防弹少年团 V、歌手Peakboy组成的「Wooga Family」。这次V再一次展现了义气，即使最近忙到飞起，也从行程中挤出时间为崔宇植的新剧《那年我们》演唱OST。该剧是崔宇植和金多美携手主演的漫改剧，讲述了学生时期相识交往，成年后重逢的罗曼史。死党担任男一号，作为好友的V必须要出一份力，积极参与OST演唱。



朴叙俊、崔宇植等几个好兄弟经常一起旅行、约饭、为对方的工作应援等。 这也不是他们第一次互相帮忙了，之前Peakboy推新曲，MV里就有V和崔宇植，这阵容一点都不比电视剧差，流量、人气、演技全都有了。Peakboy上一次综艺节目，朴叙俊比本人还激动，甚至写了长篇讯息发给好友。朴炯植入伍期间，另外几个好兄弟集体出游，他就特意把自己PS到了照片里，虽然身体不能和好友一起玩，但灵魂却要和死党们同在。



「Wooga Family」成员在各自的领域乘胜前进的同时又保持著这样温暖的友情，太让人羡慕了。

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