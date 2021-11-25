河道权&利特等客串《酒鬼都市女人们》，明天就是第一季大结局了！

TVING剧集《酒鬼都市女人们》开播以来口碑爆棚，不仅宣布制作第二季，明晚的大结局还有三位独特的客串嘉宾到来！

《酒鬼都市女人们》讲述三个下班后总要喝上一杯酒，以喝酒作为人生信念的三十岁女子的故事，先后请来过金知硕、宋再临等不少客串，明晚即将播出的第11和12集则将有演员河道权、Super Junior队长利特和一位神秘人特别出演。

第11集预告片里暗示有人要做手术，新公开的剧照里河道权正是穿著手术服：



作为男主角崔始源的同队队友，利特的剧照是在录影棚里拿著节目进行表，是否和李善彬饰演的综艺节目企划有关？



此外还有一个身份不明的惊喜客人，据说温暖的眼神和气质让现场所有女生甚至男生都为之折服，让人超好奇！







《酒鬼都市女人们》里的三个女生每次吵架都像再也不会见面一样，但马上就和解，辛苦的时候也是第一个跑到对方身边给予安慰，温暖的友情带给人浓浓的疗愈感。 剧集播出后TVING平台付费会员新增了4倍多，在Youtube上公开的片段也很多超过100万点击量，近日更宣布决定制作第二季，三位主演都在积极讨论中。



明天是第一季大结局的日子，下午3点李善彬、韩善伙、郑恩地和崔始源将通过TVING的Youtube频道进行线上聚餐，与粉丝积极聊天。



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