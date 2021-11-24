朴信惠♥崔泰俊低调恋爱4年！6大共同点是他们的爱情保鲜剂啊～其实早就获得丈母娘认可了

韩娱圈又诞生一对明星夫妇，他们就是崔泰俊和朴信惠。

11月23日，崔泰俊和朴信惠通过官方粉丝俱乐部官宣两人要结婚的好消息，将於明年1月22日举办婚礼，同时朴信惠已经怀孕，两人即将升级当父母，收获了广大粉丝和民众的祝福。作为韩剧女神之一的朴信惠，从《原来美男啊》、《继承者们》，到《匹诺曹》、《Doctors》，再到《阿尔罕布拉宫的回忆》，搭档了张根硕、李敏镐、李钟硕、金来沅、炫彬等多位男神演员，也是圈内出了名的「男神收割机」，在韩剧界颇有地位。 而男友崔泰俊也是稳扎稳打的劳模演员，虽然名气不如女方大，但两人低调恋爱4年多，从不蹭女友热度，这一点让不少粉丝喜欢。

爱情中朴信惠和崔泰俊出道后从好友变成情侣，相恋的4年里更加了解对方，其实他们有不少共同点哦，这也是他俩感情牢固的重要原因。

都是童星出身

2003年朴信惠13岁的时候在歌手李承焕的《花》MV中登场，正式踏入娱乐圈。 而崔泰俊则在11岁就开始了演员生涯，於电视剧《钢琴》里饰演赵寅成小时候。



大学同学

这对新人还是中央大学电影系的同学 ，朴信惠是学姐，崔泰俊是学弟。 因为念同一个系，上课时自然会碰到，还有不少共同好友，相处起来肯定更自在。

保龄球疯狂爱好者

朴信惠曾经在采访中透露过因为父母喜欢打保龄球，自己也超爱，甚至在车里还放著球包。 崔泰俊也是爱好者，共同的兴趣让两人的关系又近了一步。



喜欢交朋友

朴信惠一旦进组拍戏就会结交到多位好友，是圈内出名的「社交达人」，李洪基、柳俊烈、李钟硕、姜河那、Yuri都是她的好友。 崔泰俊也是如此，好友有赵宝儿、ZICO、池昌旭、李圣经等。



猫奴

两人都是猫奴，休息在家时就是伺候猫主子，他们还经常通过SNS po出和猫猫的合影。 崔泰俊在采访时透露过自己的理想型是喜欢猫的女生，刚巧朴信惠就是啊。



淘气鬼

从崔泰俊、朴信惠与他人的合影中就能看出来两人是搞怪达人，就喜欢拍照时摆出一些奇怪的POSE。 可以想像得出，等两人的宝宝出生之后，宝宝也会成为爸爸妈妈的搞怪「工具人」，哈哈哈哈。



朴信惠和崔泰俊恋情曝光全因为当时被拍到的一张照片，两人约会地点竟然是朴信惠父母所开的烤羊肠店，崔泰俊和朴信惠的妈妈笑著聊天，看来早就得到了「未来丈母娘」的认可。 据两人的朋友透露，崔泰俊性格开朗，很会照顾人，对朴信惠的父母非常孝顺，加上朴信惠的哥哥一直在英国生活，朴家大儿子的「空位」也由崔泰俊填补。

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