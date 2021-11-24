[有雷]《神探具景伊》任务失败团队解散！郭善英与魔鬼交易惹祸上身、李英爱正面对决金海淑（EP7－8）

[有雷]《神探具景伊》仅剩下4集剧情，肆无忌惮把杀人当作乐趣的K（金慧峻饰）也不断挑战著具景伊（李英爱饰）的底线，不过具景伊没能想到的是身边的好友罗帝熙（郭善英饰）为个人利益而与魔鬼作了交易……

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具景伊团队已察觉K的下一个目标，则是可能往政坛发展的名人高谭（金秀路饰）。在最新的AI机器人发表会上可能就是K下手的时机，具景伊团队自然也在现场伺机而动，甚至邀请无法相信自己的侄女是杀人犯K的阿姨出席，想藉此让K终止杀人计画。K透过远距离镜头发现阿姨出现在现场，果真慌张了起来，要帮手建旭带阿姨离开。



想透过秘密通道离开现场的高谭，却被等在那里的罗帝熙逮个正著，罗帝熙其实已与会长（金海淑饰）交易，此任务完成后可帮其安插一个职务，不过会长却将高谭杀害并伪装为意外死亡，从秘密通道走出外面的阿姨却中了事先设定陷阱而身亡。K在远处看见此景并与具景伊四目相望，具景伊感到自责而K看起来也难以接受。





失去了阿姨的K，看来精神状况有些不太稳定，甚至杀起人来更加胆大妄为，黑化得更彻底。具景伊与她直接对话，推敲出两人在高谭发表会现场的布局与目的，发现幕后还有第三方在利用著他们，也就是会长。此时罗帝熙已效命於会长儿子的政党，甚至可能还将被政党利用其单亲母亲的身分，想操作社会舆论的同情与关怀。



具景伊团队因罗帝熙的离开而面临解散，具景伊也开始怀疑起身边帮助她的Santa真实身分。具景伊与吴京修推测出罗帝熙在活动当日的怪异行径，疑似已与会长联手，於是具景伊正面与金海淑对决，并告诫她K会找上门来的，此时K直接出现，脖子上还系著罗帝熙专用的领巾……罗帝熙是否遭遇不测？



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