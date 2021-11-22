[提及剧情]《恋慕》今晚第13集预告将再掀高潮！父王驾崩朴恩斌将再度与路云面临分离

《恋慕》在上周第12集的结尾留下了甜甜的伏笔，受了伤的世子李辉（朴恩斌饰）终於让老师郑至韵（路云饰）知道了自己是女儿身，只见郑至韵瞪大了眼睛，令人期待今晚播出的新发展。

在官网播出的预告中，虽然有几秒钟的甜蜜光景，但随之而来的却是更大的危机。上周由殿下下令废黜世子，而将李辉送出宫外，一路上虽有人护送但却也有著埋伏杀机，好不容易在郑至韵的保护下，李辉受了轻伤而逃离了政至韵父亲的骑兵队。而预告中看起来这对「辉韵CP」似乎就要成真，李辉终於成为女生躺在郑至韵的怀中，送上了甜蜜的互相依偎画面。



李辉说：「如果和我在一起，一辈子都得过著逃亡者的生活。」而郑至韵回答：「只要陛下在，什么都无所谓。」表达出对李辉的爱意。虽然有著短暂的幸福时光，但看起来不久后世子藏身的住处就被人入侵，而李辉与他的贴身尚宫内官等也都被绑架，而在此时似乎也传来了父王驾崩的消息…



李辉又满脸泪水告诉至韵：「此时绝对不要到我身边」，但有什么能阻挡至韵去见所爱的人？就算他被父亲严厉斥责也一样，但李辉接下来将会如何面对没有父王的宫殿？会听外公的话立刻上位吗？久未出现的护卫金佳稳是否是杀害父王的元凶？原本恢复了女儿身，可望拥有属於自己的人生，李辉与郑至韵的未来又再度蒙上阴影，他们的恋情该如何发展呢？

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