加拿大健身网红终於向金钟国道歉！并下架所有影片：好像是我判断错误了，金钟国有著很优秀的基因

不愧是D社都放弃跟踪的男人，我们国儿赢了！！！但看那位一边道歉，一边讲出各种理由的内容，还是很不爽。

日前，金钟国被一位加拿大健身网红Greg Doucette质疑吃药增肌，金钟国出面反驳，表示「愿意接受世界上所有检查！」甚至自掏腰包做各种检查，医生也表示：「金钟国是顶尖1%的荷尔蒙水准，没有注射痕迹。」



之后，这位网红依旧口无遮拦，还说「自己公开了这个言论后，金钟国的点击率也增加了，其实我是在帮他变得更有名。」脸皮越来越厚。



▼在金钟国接受一系列检查后，努力证明自己的清白，他也邀请了从小就关系很好的律师哥哥，表示这次不会姑息，绝对会提告，他也会给他道歉的机会。



之后，这位加拿大网红就下架了所有攻击金钟国的影片，留下了一个道歉影片。

他表示：「因为（金钟国）身体实在太好了，天生就能有很高的男性贺尔蒙（睾固酮）数值也不是奇怪的，我只是以经验推测了而已，好像是我判断错误了，我会下架我说金钟国使用药物的影片，留下这个（道歉影片），金钟国应该是自然的，金钟国有著很优秀的基因，所以可以做成那种身体，我向金钟国以及金钟国的粉丝们道歉。」

有网友觉得这段道歉内容真的太厚脸皮了，但因为他出面道歉承认错误，估计金钟国也不会再追究，希望这件事也能到此为止，金钟国也再次证明了自己出道27年来一直坚守的信念，大众更加欣赏他了。

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