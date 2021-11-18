遇见真正的《海岸村恰恰恰》坎离奶奶！金宣虎IG出现66岁罹癌奶奶粉丝暖心留言！

演员金宣虎自《海岸村恰恰恰》播毕当日即遭前女友恶意爆料，陷入私生活争议事件，而原本时常透过IG分享生活的他，至今IG也停留在10月17日那一天，不过日前出现了一位以奶奶粉丝身分，留下了鼓励金宣虎的留言。

自从金宣虎私生活争议事件发生后，令他的演艺生涯蒙上了阴影，也陷入前所未有的低潮，许多粉丝们也希望他能够像《海岸村恰恰恰》中的洪班长那样，走出阴霾战胜自己的心魔，而在剧中鼓励洪班长的除了女朋友惠珍以外，就是最暖心最了解他的坎离奶奶（金英玉饰）。没想到在金宣虎IG也出现了奶奶粉丝的留言，令大家惊呼「坎离奶奶真的存在」！



奶奶的留言翻译如下：

「我也是韩国的话剧演员，在Youtube上被推播而看见了你的话剧影片，才认识了你。我被你的演技与才能所吸引，从那时开始就成了你的粉丝。或许我没办法理解现在的你承受了多大的痛苦，但是应该哭、发火、感受痛苦、感到丢脸吧，所有的情感都是有效的，但请不要放弃我们这么多人所喜爱的你的演出。

一步一脚印来吧，甚至从床铺上起身开始，在大家没有食欲的时候，吃下一口食物已经是很有勇气的事了。我目前已经与癌症病魔缠斗4年，看著你演戏让我想起自己演出话剧的时候，你是我在艰难时期开心与安慰的泉源。

我也曾经有过想放弃的时候，虽然那是最简单的方法，但我一直寻找著必须继续走下去的理由，对於这份回忆是好是坏，用更多的回忆与经验填满我的生活，想继续活下去。人生虽然短暂，但也因为改变人生前进方向的机会真的太多，而显得美丽。我第一次开设了IG帐号，并拜托我的孙女用Papago软体翻译！而这件事也会为我的人生增加许多回忆，必须继续活下去的理由总是一直存在。



金宣虎先生，我的一生当中，看过也经历过某些人能够残忍到什么地步，并且这世界上怎么能对好人们如此的不公平，我的人生中所发生的美好事情与我所遇见的美好人们，无法与我在世界上所经历的坏事相提并论，直到能够再度站起来的那时候，从让我依靠著的这些人们身上找到力量。



不，不会过得很好，必定相当难熬，一定会有许多的批判与判断迎面而来，但是如何能把头抬高，证明所有的事情都是错误的，这个主权决定在於你。请别让这样的经验夺走了大家的微笑以及笑容，花点时间让自己更健康，变得更强，变得更聪明的人以及演员而再度回归，直到你回到我们身边的那一天，我们将会耐心地等待著你。

真心真意写下，66岁的奶奶粉丝。」



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