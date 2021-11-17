《海岸村恰恰恰》最强绿叶孔敏贞曝姜亨硕私下很爱笑：「感谢观众对美善与银哲的支持！」

tvN《海岸村恰恰恰》除了主角金宣虎以及申敏儿这对甜米露CP深受广大观众们的喜爱之外，全村村民的温馨故事以及另一组CP也让观众们感到相当疗愈，剧中饰演申敏儿闺密的孔敏贞，除了适时制造机会给好友外，自己的爱情故事也同样受观众们支持。

电视剧《海岸村恰恰恰》广受观众喜爱创下高收视率，虽然因为终演后立即爆发风波，而造成演员的专访行程均延后或取消，不过最近释出了饰演剧中闺密「表美善」一角的孔敏贞与韩媒体「Sports Chosun」的书面访谈，提到《海岸村恰恰恰》是一部美丽又疗愈的电视剧作品。身为剧中申敏儿的唯一好友，表美善有点四次元，属於外貌协会但对朋友超挺，剧中她与警察银哲（姜亨硕饰）的可爱恋情也大受观众们支持，也让她感到相当幸福。



孔敏贞表示自己在演出《海岸村恰恰恰》时曾思考该以什么样的节奏演出，努力让自己的角色更加立体，花了很长的时间找出自己跟表美善最相似的一面，不过她认为最重要的一点就是，表美善就是惠珍最真心的朋友，以这样的出发点来演出相当有帮助。她也提到一到了现场，所有的演员们就像真实存在那里的村民一样，对自己的角色都尽了全力演绎，不管是前辈老师们、演员们、小朋友们都上下一心，度过了相当幸福的时光。

她也提到刚见到演员姜亨硕时相当陌生，觉得他「真的跟银哲很像」，不过渐渐熟悉之后发现他其实很爱笑的另一面，配合起来也非常自在，拍摄时非常愉快。每次要去拍摄跟银哲的恋爱场面时，心中真的会感到兴奋，对演出是非常有帮助的，虽然不太认识姜亨硕演员，但觉得他有与银哲相似的一面，应该是位善良纯真的朋友吧！

孔敏贞也说自己看了作品后，也喜欢美善与银哲这样的组合，性格虽然完全不一样，但是美善越来越像银哲，银哲也越来越像美善，两人莫名其妙的被对方吸引的样子，似乎就是这对CP的魅力所在吧！而孔敏贞也从IG追踪人数的增加感受到人气，表示会多多分享让大家开心的内容。接下来演员孔敏贞有新电影作品即将上映，大家可以继续多多关注唷！



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