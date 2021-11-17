《海岸村恰恰恰》最強綠葉孔敏貞曝姜亨碩私下很愛笑：「感謝觀眾對美善與銀哲的支持！」

tvN《海岸村恰恰恰》除了主角金宣虎以及申敏兒這對甜米露CP深受廣大觀眾們的喜愛之外，全村村民的溫馨故事以及另一組CP也讓觀眾們感到相當療癒，劇中飾演申敏兒閨密的孔敏貞，除了適時製造機會給好友外，自己的愛情故事也同樣受觀眾們支持。

電視劇《海岸村恰恰恰》廣受觀眾喜愛創下高收視率，雖然因為終演後立即爆發風波，而造成演員的專訪行程均延後或取消，不過最近釋出了飾演劇中閨密「表美善」一角的孔敏貞與韓媒體「Sports Chosun」的書面訪談，提到《海岸村恰恰恰》是一部美麗又療癒的電視劇作品。身為劇中申敏兒的唯一好友，表美善有點四次元，屬於外貌協會但對朋友超挺，劇中她與警察銀哲（姜亨碩飾）的可愛戀情也大受觀眾們支持，也讓她感到相當幸福。



孔敏貞表示自己在演出《海岸村恰恰恰》時曾思考該以什麼樣的節奏演出，努力讓自己的角色更加立體，花了很長的時間找出自己跟表美善最相似的一面，不過她認為最重要的一點就是，表美善就是惠珍最真心的朋友，以這樣的出發點來演出相當有幫助。她也提到一到了現場，所有的演員們就像真實存在那裏的村民一樣，對自己的角色都盡了全力演繹，不管是前輩老師們、演員們、小朋友們都上下一心，度過了相當幸福的時光。

她也提到剛見到演員姜亨碩時相當陌生，覺得他「真的跟銀哲很像」，不過漸漸熟悉之後發現他其實很愛笑的另一面，配合起來也非常自在，拍攝時非常愉快。每次要去拍攝跟銀哲的戀愛場面時，心中真的會感到興奮，對演出是非常有幫助的，雖然不太認識姜亨碩演員，但覺得他有與銀哲相似的一面，應該是位善良純真的朋友吧！

孔敏貞也說自己看了作品後，也喜歡美善與銀哲這樣的組合，性格雖然完全不一樣，但是美善越來越像銀哲，銀哲也越來越像美善，兩人莫名其妙的被對方吸引的樣子，似乎就是這對CP的魅力所在吧！而孔敏貞也從IG追蹤人數的增加感受到人氣，表示會多多分享讓大家開心的內容。接下來演員孔敏貞有新電影作品即將上映，大家可以繼續多多關注唷！



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