韩民众最想在《我独自生活》里看到的明星是BTS防弹少年团的V！神级颜值+综艺感+和狗狗的日常太治愈了～

你最想在综艺节目《我独自生活》里看到哪位明星？

《我独自生活》是一档明星生活观察类综艺节目，邀请了多名艺人展现自己生活状态，不仅满足了观众们对於明星私下面貌的好奇心，也挖掘出了明星们的生活气，MAMAMOO华莎还靠这档节目变成了「带货女王」，总之这档节目自从开播以来收视率一向很不错。

最近「爱豆榜单」面向网友展开了关於「你最想在《我独自生活》里看到哪位明星」的问卷调查，世界豆防弹少年团成员V以44.4%这一压倒性的得票率获得了冠军，成为了广大观众最想在节目中看到的艺人。大家选择他的理由主要是他平时经常通过SNS和粉丝们分享宠物狗狗的日常，还有他的神仙颜值和综艺感，全都是让大家觉得很治愈。



虽然V没有亲自上过《我独自生活》，但却因为经常被嘉宾们提及而「友情亮相」。李施彦曾说旗安84是漫画界的V，吓得旗安84连连否认：「哥，别这样，我会死！」 而就在前不久播出的节目中，张度妍想烫V的同款发型，虽然最终效果很一般，但她嘴硬表示：「化好妆的话感觉会变好看。」



MBC电视台、《我独自生活》的PD们，你们听到广大观众的呼声了吗？赶快安排V来参加节目呀！

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