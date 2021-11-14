金希澈酒友名單&酒量大公開！宋智孝、SUGA、朱智勛：能喝N瓶燒酒～

Super Junior金希澈非常喜歡喝酒，以至於：「戒不了酒，所以戒掉了開車，戒不了酒，所以戒掉了碳水化合物」，有很多酒量好的藝人朋友。





（圖源：YouTube@스튜디오 훜 ： STUDIO HOOK）

金希澈在JTBC的STUDIO HOOK頻道擔當一檔新網綜MC，以喝酒為主題，簡直就是為他量身打造的節目。金希澈第1集訪問了酒類百貨店，琳琳滿目地陳列著各種品牌的酒。在事前採訪，節目組問到想邀請哪些酒友，金希澈列舉了許多酒量好的藝人朋友。





（圖源：YouTube@스튜디오 훜 ： STUDIO HOOK）

節目畫面標記了每個人對應的酒量。朱智勛能喝2瓶燒酒，張聖圭能喝6瓶燒酒。 宋智孝能喝4瓶燒酒：「酒量真的超好」。 BTS防彈少年團SUGA能喝4瓶燒酒：「跟SUGA說過我在拍這個節目」。





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「李秀滿老師酒量也超猛。 尹鈞相也是能喝很多酒。」Epik High的Mithra Jin對金希澈特別配製的友情酒可以無限喝下去。 漫畫家旗安84、李末年、周浩旻喜歡沒有下酒菜地干喝燒酒。 節目預告下期會有重磅嘉賓，是不是可以期待一下這些提及的藝人呢？





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（封面圖源：YouTube@스튜디오 훜 ： STUDIO HOOK）

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