赵妍珠到底有多少个分身！《One the Woman》结局安排其实有其意义

这个解释不晓得能不能说服看过《One the Woman》结局的你^ _ <

热门韩剧《One the Woman》（双重人生／双面超女）6日已完结，结局最让人印象深刻的一幕，是赵妍珠又有新分身了！而这样的安排是为了承接第二季？还是纯粹博君一笑？

《One the Woman》结局，女主角赵妍珠归国，在机场看见了另一个和自己很像的人，意味深长的笑了一下。难道赵妍珠除了姜美娜，还有第二个分身？新分身留著一头像姜美娜姑姑的发型，姿态也很贵气傲人，有人猜是韩成惠或姑姑整形，也有人怀疑「难道姜美娜DNA被拿去大量复制了吗？」



韩国有位部落客点出了其隐含的意义。他说起初剧情里不断探讨赵妍珠和姜美娜是否为双胞胎，但事实证明只是「分身」，直指《One the Woman》的主题本来就是「分身」，并回顾《One the Woman》官网所写的企划立意。（原文连结）

「俗话说碰到分身会死掉，可能是因为面对冲击而导致心脏麻痹，那么对於两方心志都很强大的分身呢？完全相反的他们也许会想著『如果我是你的话』并互相调换过上对方的生活，最后可能会后悔，但可能会这样想：『你能做到，我也能做到……』」

「在部电视剧结束后，就像超人在撕掉衬衫之前都是平凡的上班族一样，希望大家都能发觉自己所穿的外衣并不全然代表自己。」

剧中姜美娜就是看著分身赵妍珠取代了自己、做著她没能完成的复仇大业，整形后愿意冒著风险卧底到大Boss韩成惠身边。是赵妍珠给了姜美娜勇气，所以姜美娜在病房向赵妍珠坦白时，她的形象短暂变回了整形前、逃避前的自己，面对虐待自己的婆婆亦是。



结局出现了独立於赵妍珠或是姜美娜的另一个分身，正是想回到剧中的核心主题――分身。谁说遇到分身就会死？说不定是一个激起自己勇气的契机。



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