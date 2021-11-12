趙妍珠到底有多少個分身！《One the Woman》結局安排其實有其意義

這個解釋不曉得能不能說服看過《One the Woman》結局的你^ _ <

熱門韓劇《One the Woman》（雙重人生／雙面超女）6日已完結，結局最讓人印象深刻的一幕，是趙妍珠又有新分身了！而這樣的安排是為了承接第二季？還是純粹博君一笑？

《One the Woman》結局，女主角趙妍珠歸國，在機場看見了另一個和自己很像的人，意味深長的笑了一下。難道趙妍珠除了姜美娜，還有第二個分身？新分身留著一頭像姜美娜姑姑的髮型，姿態也很貴氣傲人，有人猜是韓成惠或姑姑整形，也有人懷疑「難道姜美娜DNA被拿去大量複製了嗎？」



韓國有位部落客點出了其隱含的意義。他說起初劇情裡不斷探討趙妍珠和姜美娜是否為雙胞胎，但事實證明只是「分身」，直指《One the Woman》的主題本來就是「分身」，並回顧《One the Woman》官網所寫的企劃立意。（原文連結）

「俗話說碰到分身會死掉，可能是因為面對衝擊而導致心臟麻痺，那麼對於兩方心志都很強大的分身呢？完全相反的他們也許會想著『如果我是你的話』並互相調換過上對方的生活，最後可能會後悔，但可能會這樣想：『你能做到，我也能做到……』」

「在部電視劇結束後，就像超人在撕掉襯衫之前都是平凡的上班族一樣，希望大家都能發覺自己所穿的外衣並不全然代表自己。」

劇中姜美娜就是看著分身趙妍珠取代了自己、做著她沒能完成的復仇大業，整形後願意冒著風險臥底到大Boss韓成惠身邊。是趙妍珠給了姜美娜勇氣，所以姜美娜在病房向趙妍珠坦白時，她的形象短暫變回了整形前、逃避前的自己，面對虐待自己的婆婆亦是。



結局出現了獨立於趙妍珠或是姜美娜的另一個分身，正是想回到劇中的核心主題──分身。誰說遇到分身就會死？說不定是一個激起自己勇氣的契機。



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