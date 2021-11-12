《不会伤害你》温朱莞不忍烧掉印著金素妍的报纸，严基俊看不过去：「我来烧！」河道权主动煎薄饼让大家尝到「黑色的味道」！

上一期《不会伤害你》里，「马斗基」河道权、「白俊基」温朱莞和「赵秘书」金东圭被「骗来」废家铺草皮、铺石子、刷墙壁，经过半天暴风一般的劳动，晚上终於可以吃东西和休息啦！

《不会伤害你》是《The Penthouse》的「售后综艺」，剧中「三大恶人」严基俊、奉太圭和尹钟焄来到废墟一样的房屋，名义上是休假，实际上有超多活要做！

温朱莞往炉子里添报纸时发现上面印著金素妍的大张照片，顿时心情矛盾起来：「怒那对不起...... 啊这烧不下去啦！」旁边的严基俊突然回头：「拿过来我烧！」温朱莞：「不行不行，我要守护怒那！」



奉太奎制作6人份的海鲜码面，先是撒了足足半罐辣椒粉和胡椒粉，又嫌火太小拿来点火器，没想到火焰突然太强、令他紧急把点火器转向旁边，不巧就是温朱莞所在的的那一边XD温朱莞一脸委屈：「我要是稍微近一点...」字幕组：「差一点就上了晚饭桌。 」



晚餐在6个人的合作之下很快就做好了，尹钟焄感叹这个团队十分优秀：「可以把2天1夜改成3天2夜！」严基俊也赞同：「好好推进一下~」会不会就此诞生6人固定成员的综艺呢？



到了吃饭时间奉太奎的胡椒粉开始发挥效力，每个人都一边说好吃一边咳嗽XD奉太奎说尹钟焄做的炖排骨像小时候奶奶做的味道，河道权问他用什么去掉杂味，尹钟焄微笑：「用爱~」河道权一脸受到文化冲击的模样XD

河道权为了老幺金东圭提议玩「非敬语时间」，金东圭看人眼色连连摆手，严基俊：「你干嘛看我？ 看来有话想和我说？ 」严基俊坚决反对玩这个游戏：「不玩！你觉得我会玩吗？ 你要是我的立场会同意吗？ 」XD最后用剪刀石头布决定还是要玩，尹钟焄立即对著奉太奎喊：「呀你这家伙！」奉太奎也对著严基俊喊：「你这家伙！」坐著旁边的温朱莞：「你给我安静点！」整个乱成一团XD



第二天早上河道权主动帮大家煎薄饼，然而火力控制失败连著3张都焦黑了，最后只好吩咐金东圭打发奶油来补救XD大家一起品尝整个涂装成白色的薄饼早餐，奉太奎忠告说吃的时候不要翻面（因为背面是黑的XD），尹钟焄：「但是哥，还是能感受到味道。 」严基俊：「而且口感也不对啊！」



吃完早餐后河道权、温朱莞、严基俊出海钓章鱼，奉太奎、尹钟焄和金东圭留在废家里做桌子，这期节目也一样非常有趣！



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