《不會傷害你》溫朱莞不忍燒掉印著金素妍的報紙，嚴基俊看不過去：「我來燒！」河道權主動煎薄餅讓大家嘗到「黑色的味道」！

上一期《不會傷害你》裡，「馬斗基」河道權、「白俊基」溫朱莞和「趙秘書」金東圭被「騙來」廢家鋪草皮、鋪石子、刷牆壁，經過半天暴風一般的勞動，晚上終於可以吃東西和休息啦！

《不會傷害你》是《The Penthouse》的「售後綜藝」，劇中「三大惡人」嚴基俊、奉太圭和尹鍾焄來到廢墟一樣的房屋，名義上是休假，實際上有超多活要做！

溫朱莞往爐子裡添報紙時發現上面印著金素妍的大張照片，頓時心情矛盾起來：「怒那對不起...... 啊這燒不下去啦！」旁邊的嚴基俊突然回頭：「拿過來我燒！」溫朱莞：「不行不行，我要守護怒那！」



奉太奎製作6人份的海鮮碼面，先是撒了足足半罐辣椒粉和胡椒粉，又嫌火太小拿來點火器，沒想到火焰突然太強、令他緊急把點火器轉向旁邊，不巧就是溫朱莞所在的的那一邊XD溫朱莞一臉委屈：「我要是稍微近一點...」字幕組：「差一點就上了晚飯桌。 」



晚餐在6個人的合作之下很快就做好了，尹鍾焄感歎這個團隊十分優秀：「可以把2天1夜改成3天2夜！」嚴基俊也贊同：「好好推進一下~」會不會就此誕生6人固定成員的綜藝呢？



到了吃飯時間奉太奎的胡椒粉開始發揮效力，每個人都一邊說好吃一邊咳嗽XD奉太奎說尹鍾焄做的燉排骨像小時候奶奶做的味道，河道權問他用什麼去掉雜味，尹鍾焄微笑：「用愛~」河道權一臉受到文化衝擊的模樣XD

河道權為了老幺金東圭提議玩「非敬語時間」，金東圭看人眼色連連擺手，嚴基俊：「你幹嘛看我？ 看來有話想和我說？ 」嚴基俊堅決反對玩這個遊戲：「不玩！你覺得我會玩嗎？ 你要是我的立場會同意嗎？ 」XD最後用剪刀石頭布決定還是要玩，尹鍾焄立即對著奉太奎喊：「呀你這傢伙！」奉太奎也對著嚴基俊喊：「你這傢伙！」坐著旁邊的溫朱莞：「你給我安靜點！」整個亂成一團XD



第二天早上河道權主動幫大家煎薄餅，然而火力控制失敗連著3張都焦黑了，最後只好吩咐金東圭打發奶油來補救XD大家一起品嘗整個塗裝成白色的薄餅早餐，奉太奎忠告說吃的時候不要翻面（因為背面是黑的XD），尹鍾焄：「但是哥，還是能感受到味道。 」嚴基俊：「而且口感也不對啊！」



吃完早餐後河道權、溫朱莞、嚴基俊出海釣章魚，奉太奎、尹鍾焄和金東圭留在廢家裡做桌子，這期節目也一樣非常有趣！



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