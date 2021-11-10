相似度最高！《智异山》Weki Meki金度妍完美诠释全智贤学生叛逆期！

女团WekiMeki出身的金度妍，自出道以来时常被称为小全智贤，本次终於真正在电视剧《智异山》扮演学生时期的全智贤，以外型的超高相似度引发观众们的讨论。

tvN《智异山》在上周第六集播出了徐伊江（全智贤饰）的少年时期，当时年轻的她历经严重叛逆时期，被奶奶送到智异山不良青年修炼团，从不耐烦的眼神就看得出她对现况的不满，金度妍一登场立刻吸引了观众们的注意，虽然看来相当反抗叛逆，但对於登山这件事情却让她燃起了要当第一名的胜负欲望。即使当时的一位男孩林哲京（崔贤旭饰）向她伸出援手也被她拒绝，一路上独自走在前面成为登顶的第一名。



演出徐伊江这个自尊心超强的女孩，金度妍除了外型抢眼外，表情与动作也相当到位，高冷装酷的样子，在公车前更是大力拍打了林哲京的背部，让观众们开始期待两人之后再度相遇的故事。金度妍的激似外型以及自然的演技，让观众们投入度相当高，更加融入剧情。

金度妍除了本次在《智异山》饰演全智贤的学生时期外，也在SBS刚刚风光播毕的《One The Woman》演出女主角李荷妮的青年时期，虽然戏份不算多，不过她的表现均获得观众们的好评，可望之后还有更多新的戏剧作品。

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