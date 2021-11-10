【有片】「演什么都是德善VS都还未开播」惠利《花开时想月》从台词排练现场就爆出演技争议！

新剧《花开时想月》尚未开播，女主角惠利就陷入了演技争议里。

《花开时想月》由俞承豪、李惠利、姜美娜、卞宇锡等人联袂主演，以下达了严厉禁酒令的朝鲜后期为背景，讲述了四位「越线」的年轻人在分享友情、沉醉於爱情中成长的故事，定於12月20日开播。剧还未播怎么就引爆演技争议了呢？ 原来是日前剧组公开了演员们齐聚的台词排练现场。 俞承豪饰演固执的原则主义者、朝鲜顶尖监察官南影（音译），童星出身的俞承豪通过把不同的语音语调全情投入到新角色中。



李惠利则饰演因为债务问题而偷偷酿酒的北韩版霸气御姐姜露序（音译），她用特有的明朗语调消化著角色。 看过台词排练影片的网友们开始抨击惠利的演技，不少人在网路上留言称：「惠利不管演什么都像德善」、「演技太千篇一律了」、「麻烦提升一下演技吧」、「惠利不管演什么都是她本人，德善这么深入人心就是因为是惠利本色出演，而不是演技有多好，她的演技没有层次感」、「惠利只要改变语音语调就是德善啊，不能一直这么演下去吧」、「俞承豪是传统史剧，惠利就是虚构古装戏」等。



不过也有很多人不满网路上对惠利演技的指责，力挺惠利称：「剧还没开播就开始讨论演技了？」、「只会台词排练而已，又不是真那么演」、「现在就下判断也太早了，等开播再看看」等。

不吹也不黑，惠利的演技其实还是在线的。只是韩网对爱豆转行演员有很大的偏见，加上她本人年纪不大，演技水准肯定有上下浮动，如果碰到会塑造演员的导演和有张力的角色，惠利就能够刻画得很出彩，不然大家也不会这么认可惠利在《请回答1988》中的角色了。



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