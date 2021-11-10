【有片】「演什么都是德善VS都还未开播」惠利《花开时想月》从台词排练现场就爆出演技争议！

【有片】「演什么都是德善VS都还未开播」惠利《花开时想月》从台词排练现场就爆出演技争议！

韩剧   2021年11月10日   星期三08:00   Tracy   7

（封面图源：IG@hyeri_0609）

新剧《花开时想月》尚未开播，女主角惠利就陷入了演技争议里。

《花开时想月》由俞承豪、李惠利、姜美娜、卞宇锡等人联袂主演，以下达了严厉禁酒令的朝鲜后期为背景，讲述了四位「越线」的年轻人在分享友情、沉醉於爱情中成长的故事，定於12月20日开播。剧还未播怎么就引爆演技争议了呢？ 原来是日前剧组公开了演员们齐聚的台词排练现场。 俞承豪饰演固执的原则主义者、朝鲜顶尖监察官南影（音译），童星出身的俞承豪通过把不同的语音语调全情投入到新角色中。

李惠利则饰演因为债务问题而偷偷酿酒的北韩版霸气御姐姜露序（音译），她用特有的明朗语调消化著角色。 看过台词排练影片的网友们开始抨击惠利的演技，不少人在网路上留言称：「惠利不管演什么都像德善」、「演技太千篇一律了」、「麻烦提升一下演技吧」、「惠利不管演什么都是她本人，德善这么深入人心就是因为是惠利本色出演，而不是演技有多好，她的演技没有层次感」、「惠利只要改变语音语调就是德善啊，不能一直这么演下去吧」、「俞承豪是传统史剧，惠利就是虚构古装戏」等。

不过也有很多人不满网路上对惠利演技的指责，力挺惠利称：「剧还没开播就开始讨论演技了？」、「只会台词排练而已，又不是真那么演」、「现在就下判断也太早了，等开播再看看」等。

不吹也不黑，惠利的演技其实还是在线的。只是韩网对爱豆转行演员有很大的偏见，加上她本人年纪不大，演技水准肯定有上下浮动，如果碰到会塑造演员的导演和有张力的角色，惠利就能够刻画得很出彩，不然大家也不会这么认可惠利在《请回答1988》中的角色了。

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留言/评论
  • 只能說網民有的時候很尖酸刻薄，但是卻把我心裡想的都說出來😂 我只是在乎她的感受不敢說出來而已。有進步的演員包括IU。沒進步的手上一堆😆
    1小时前
  • 我才覺得 俞承豪不管演什麼角色都帶著悲傷的氣息咧！
    1小时前
  • 其實還沒開播也不用太早下定論，但不可否認的，惠利演技部分確實有很大的進步空間，轉型演員之後，她接到的角色性格雖然都不同，但從她的演技中，一直隱約看的到德善的影子，還是希望大家多多鼓勵應援，相信惠利本身也是很努力在增進自己的實力及角色詮釋上。一起期待首播吧！
    1小时前
  • 我覺得需要調整表情和台詞 看了1988 和同居 發現台詞和表情都差不多 真的需要上戲劇班 練台詞和臉部表情的展現
    1小时前
  • 德善太经典了，挥不去的影子，看到她就想到🤣
    1小时前
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