有4万多名观众反对金宣虎下车！《两天一夜》最终官方回应「无法令六位成员再合体，深表遗憾」

KBS实境综艺《两天一夜》自成员之一的金宣虎遭前女友指控之私生活争议爆发后，快速切割宣布金宣虎从节目中下车，不过随著其后的事态发展，舆论也转向支持金宣虎，更有许多观众们在KBS官网留言请愿金宣虎再度回到节目中。

《两天一夜》制作组於11月8日正式在官网上回应有关「反对金宣虎下车」的请愿，即使有超过4万多名观众们的反对，并且相关的请愿也不止一则，不过KBS全部都由综艺中心李黄善CP统一回应。以下为回应全文翻译：



「首先，向所有喜爱《两天一夜》节目并给予珍贵意见的观众们致上感谢，

KBS於10月20日曾发表了成员金宣虎从节目中下车的消息，

想让大家知道在发表这个官方立场之前，也经过了双方讨论的过程，2年间同甘共苦，展现出好默契的六成员组合，

如今无法再呈现给大家了，制作组深感遗憾，但往后会竭尽全力，努力制作出好的节目，再次感谢大家给予宝贵的意见。

综艺中心综艺1CP 李黄善」



自10月20日KBS传达了金宣虎从节目中下车的消息，并且在即将播出的节目中，已经录制好的金宣虎画面也将尽最大努力编辑，以减少观众们的不便感。虽然之后因D社公开的实证及其他主张而让舆论转向，网路上也开始出现许多「反对金宣虎下车」的请愿，依照往例，超过1000位观众们的意见，都将由KBS官方正式回覆。但本次的回覆也令粉丝们相当失望。



除此之外，网站上有许多与金宣虎相关的请愿也正在进行中，另一个就是「要求公开金宣虎被编辑掉的画面」，目前尚未来到回覆日期，可能是支持金宣虎的观众们的另一个期望。目前《两天一夜》正以五位成员的形式进行第100集的济州旅行特辑，上周日播出的收视率为9.4％，虽较之前的10.1％下滑，但依旧为同时段收视率冠军。

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