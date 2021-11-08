豪掷3500万发广告只为和Jennie约饭！神秘男粉丝震惊所有人：其实我想给你更多

世界之大无奇不有，竟有人为了能和爱豆本命吃饭豪掷千金。

大家都知道女团BLACKPINK拥有火爆人气，4名成员人手一支大牌代言，奢侈品随便穿，各类广告接到手软，韩国的街头经常能看到她们的大型看板。 不过，最近出现在YG娱乐附近的广告看板引起了所有BLACKPINK粉丝们的关注，因为内容实在是奇葩又独特！原来这个广告是由一位热情粉丝刊登，他砸下3500万（韩币）的广告费，目的只有一个，那就想和Jennie约一顿饭。



这位Jennie的疯狂粉丝是菲律宾的一名企业家，名叫Christian Albert Gaza。 看板上印著「你是我的理想型，我可以请你吃顿饭吗，让我成为这世界上最幸福的人。 」牌子上不仅有广告语，还有他本人西装革履的照片，很有相亲网站的既视感，哈哈哈哈。 Christian Albert Gaza表示原本希望给Jennie更多的钱或者其他东西，但因为BLACKPINK官宣不再接受粉丝礼物，才出此下策把晚餐邀请函做成广告贴到韩国去，只要Jennie能够了解他的心意，3500万根本不是事。



相关照片火速在网路上流传开来，引来热烈的讨论，有网友留言称：「到底是有多爱Jennie才会这样」、「粉丝的爱也要有分寸」、「说实话我有点羡慕」等。 不过也有网友「起底」这位菲律宾男生早就已经以相似的方式约菲律宾女星喝咖啡并失败的例子，直指他根本就是炒作，只用了3500万就把自家企业的广告做到了韩国，还让其他国家BLACKPINK的粉丝们知道了他。





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