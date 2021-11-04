《Running Man》番外《Running Man 向前冲》确定仅3人固定！将带来「升级版任务」

难道会玩得比《Running Man》更疯或是更烧脑吗

Disney+即将出品的《Running Man》衍生节目《Running Man 向前冲》，今（4）日正式宣布由《Running Man》成员金钟国、哈哈、池锡辰作为中心，并宫开了部份企划内容。

《Running Man 向前冲》被视为《Running Man》番外，先前就传出形式将会改成部分成员邀请嘉宾玩游戏，且确定不会有刘在锡，Disney+释出的剧照也少了全昭旻。

（图源：FB@DisneyPlusTW）

后来，有眼尖网友发现Disney+网站上提前曝光了《Running Man 向前冲》海报，海报上仅有金钟国、哈哈与池锡辰，因此开始有人猜测《Running Man 向前冲》会以他们三位为主，剧照上的梁世灿与宋智孝仅为嘉宾。

（图源：韩国Disney+官网截图）

今日Disney+正式宣布了《Running Man 向前冲》模式，以金钟国、哈哈、池锡辰作为中心，每周和不同的嘉宾一起完成「升级版任务」，因此韩语命名直译才会是「Running Man：奔跑的人之上玩耍的人」。

（图源：IG@disneypluskr）

（图源：IG@disneypluskr）

（图源：IG@disneypluskr）

《Running Man 向前冲》PD也是《Running Man》制作班底林亨泽PD，预告将展现意想不到的创意。

（封面图源：IG@disneypluskr、FB@DisneyPlusTW）

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