《柔美的细胞小将》第一季EP.14大结局高度还原却让大家都心碎了，最后一幕惹哭忠实观众：安堆～

（雷）真的很喜欢《柔美的细胞小将》，各方面引发共鸣，不过看完感觉心脏血管被塞住了，是正常的反应吗？！（呜呜~，疗愈到最后我重伤了）

TVING人气漫改剧《柔美的细胞小将》在上周末迎来第14集大结局，柔美（金高银 饰）与具雄（安普贤 饰）虐心的离别预告，成为了第一季最伤感的Ending。



（图源：TVING人气漫改剧《柔美的细胞小将》官方截图）

柔美主动对具雄说：「我们，好像需要一点时间思考。」两人暂时分开了一段时间，期间，两人对彼此的思念当然是与日俱增。



（图源：TVING人气漫改剧《柔美的细胞小将》播出截图）

刘八笔（朴珍荣 饰）也观察到了柔美的情况，以自己曾经失恋过的经历安慰著柔美，言语间透露出关心，并表示自己愿意陪柔美跑步，转换心情。



（图源：TVING人气漫改剧《柔美的细胞小将》播出截图）

进入梦乡的柔美踏进自己的细胞村，写下了想跟具雄复合的心情，她也始终觉得具雄是自己人生的男主角，但管理布告栏的细胞则告诉她：「小雄并不是男主角，其实没有男主角，这个地方的主人只有一个。」柔美只要谈了恋爱就对把对方当成第一顺位，但其实第一顺位应该是她自己才对。



（图源：TVING人气漫改剧《柔美的细胞小将》播出截图）

最终，具雄与柔美再次见面，主动提出分手，柔美心中虽然想要挽回，但在自尊心细胞的强烈反对下，冷静地回应了分手的要求，结束了这一场恋情。



（图源：TVING人气漫改剧《柔美的细胞小将》官方截图）

目前《柔美的细胞小将》第一季EP.14收尾，第二季也在拍摄当中，官方目前也公开了金高银与朴珍荣向观众打招呼影片。



（封面图源：IG@tving.official截图、Youtube@BH Entertainment截图）

（封面图源：TVING人气漫改剧《柔美的细胞小将》播出截图）

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