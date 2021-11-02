女团Lovelyz将解散：「7年合约将於16日到期，成员各自有新的出发」仅一人续约

拥有8位成员的女团Lovelyz，与原公司Woollim娱乐签订为期7年的合约即将於11月16日到期，而11月1日也传来了解体的消息，成员们都即将有各自的新出发，仅成员Baby Soul一人与原公司续约。

Woollim娱乐公司於11月1日发表官方声明，表示公司与Lovelyz成员们的专属合约将於11月16日到期，经过了长时间的深度讨论，成员们也经过深思熟虑之后，有七位成员（智爱、智秀、美珠、Kei、JIN、洙正、睿仁）决定即将准备一个崭新的出发，而公司也将尊重各成员们的决定并给予应援。



(图源:TVDaily)

唯一与公司续约的成员就是队长Baby Soul，公司表示Baby Soul基於长时间与公司所累积的义气而续约，公司也将努力协助Baby Soul。公司也表示真心感谢七年来热爱Lovelyz的粉丝们，也希望大家给予重新出发的成员们更热烈的支持。成员们也都各自以长长的手写信方式向粉丝们问候，各成员内容节录如下：



(图源:KSD韩星网)

Baby Soul：

「大家好，我是Baby Soul李秀晶，从2014年以来7年的时间以Lovelyz活动，真心感谢大家给予厚爱…苦恼许久决定与过去10多年来一直信任我并守护我的Woollim公司合作…往后也会作为Baby Soul，新的李秀晶展现更好的面貌，也希望大家多多支持鼓励…」

智爱：

「大家好，我是Lovelyz的智爱，每年此时通常都是很愉快地问候大家，这次却要传达沉重的消息，很心痛…要与近12年的Woollim公司分离，我也有种不真实感…之后也想挑战全新的面貌，但一想到我们LOVELINUS就很伤心…但也希望大家支持我往后要走的全新道路…」



(图源:KSD韩星网)

智秀：

「我是Lovelyz的智秀，本来只想给LOVELINUS带来幸福的消息，也很担心大家会不会吓了一大跳，苦恼了很久决定与Lovelyz的7年加上练习生共9年合作的Woollim公司结束合约，但我想跟大家说，Lovelyz会一直在一起…」

美珠：「大家好，我是Lovelyz的美珠，真心感谢在7年间爱护我们支持我们Lovelyz的所有LOVELINUS…对我来说Lovelyz与LOVELINUS是不会再有的大礼物与幸运，一想到看到这些文字的LOVELINUS会难过与担心，心里就会很痛…虽然我们Lovelyz各自走上了新的道路，但我认为永远是一体的！…」



Kei：「大家好，我是Lovelyz的Kei，好久没有像这样用手写信给LOVELINUS了，不知道该从哪句话开始，心情很沉重…我一直认为自己远远的不足，对只想著努力奔跑的我来说，让我明白了「原来我也是能够这样被爱著的孩子啊」…在舞台上最幸福，让我在舞台上更加闪耀的LOVELINUS，真心感谢你们，以后也会尽全力以好的歌曲及好的舞台报答大家…」

JIN：

「给亲爱的LOVELINUS，大家好，我是Lovelyz的JIN…一想到听见这消息会失落的粉丝们，心情就很沉重，但希望大家不是透过报导而是以我的文字知道，於是鼓起勇气写下…今年26岁的我经过长时间的思考，终於要离开工作了10年的Woollim公司，结束Lovelyz JIN的活动而展开新的旅程…最后，过去一起哭著笑著守在彼此身边，我最亲密的朋友兼家人兼同事的Lovelyz姊妹们，真的很感谢，又感到抱歉又爱你们…」



(图源:KSD韩星网)

洙正：

「大家好，我是柳洙正…从练习生到Lovelyz时期活动了9年，要跟我的第一个公司Woollim分别，心情很沉重，也想对Woollim的家人们说声感谢…真的很想对LOVELINUS说多亏了你们才坚持下来的，我们的相遇以及这些宝贵时光，一辈子都不会忘记，永远爱你们…」

睿仁：

「珍贵的LOVELINUS大家好，我是睿仁。想起了第一次向粉丝们介绍自己的日子…经过许多思考与决心决定要与一起度过7年的Woollim公司道别了…鼓起勇气一步步开始全新的挑战，挑战的开始还是想与LOVELINUS一起进行…以后Lovelyz也会站在各自的位置上与LOVELINUS在一起。」



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