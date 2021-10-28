《智异山》幕后花絮公开历代级规模片场！成东镒还「即兴发挥」台词，全智贤听到秒笑场 XD

由全智贤、朱智勋、成东镒、吴正世、赵汉哲等人主演的 tvN 15周年特别企划剧《智异山》在上周（23日）首播，收视顺利启航。



（图源：tvN《智异山》官方海报）

这部讲述智异山国家公园的守林员姜贤祖（朱智勋 饰），发现自己能够看到遇到山难而离世的鬼魂们，因此与前辈徐伊江（全智贤 饰）一起携手解开这些未知故事的过程。第2集最后出现的「神秘人物」引发网友热议，让人很好奇剧情走向啊！



（图源：tvN《智异山》截图）

近日，官方公开前两集的拍摄花絮。当时全智贤冷静地说著台词，成东镒接著说：「太不像话了！贤祖不可能再到这座山了，或许是有另一座山再呼唤。」临时发挥的「即兴发挥台词」，全智贤一听到马上笑出声，其他护林员也都忍不住笑场 XD



（图源：YouTube@tvN drama截图）

还有一段全智贤在影像资料室找资料的画面，成东镒缓缓出现在她身后：「在干什么？」全智贤则满脸问号（心里OS：在工作啊），成东镒又说：「在玩游戏呢！」连导演都直接笑出来。之后成东镒又问了一次，全智贤也露出可爱的表情：「看不出来嘛，我在工作啦～」成东镒也说是想要让拍摄气氛欢乐一点，才会这样做啦！



（图源：YouTube@tvN drama截图）

而《智异山》制作期长达1年7个月，参与的工作人员共有250多人，除了在智异山国家公园实景拍摄外，还有历代级规模的片场，把智异山原样搬过来的逼真布景。演员们拍摄个场戏也都非常敬业，攀爬、淋雨、翻滚等都亲自上阵，真的非常敬业啊！



（图源：YouTube@tvN drama截图）

（封面图源：YouTube@tvN drama截图）

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