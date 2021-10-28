《智異山》幕後花絮公開歷代級規模片場！成東鎰還「即興發揮」台詞，全智賢聽到秒笑場 XD

由全智賢、朱智勛、成東鎰、吳正世、趙漢哲等人主演的 tvN 15週年特別企劃劇《智異山》在上週（23日）首播，收視順利啟航。



（圖源：tvN《智異山》官方海報）

這部講述智異山國家公園的守林員姜賢祖（朱智勛 飾），發現自己能夠看到遇到山難而離世的鬼魂們，因此與前輩徐伊江（全智賢 飾）一起攜手解開這些未知故事的過程。第2集最後出現的「神祕人物」引發網友熱議，讓人很好奇劇情走向啊！



（圖源：tvN《智異山》截圖）

近日，官方公開前兩集的拍攝花絮。當時全智賢冷靜地說著台詞，成東鎰接著說：「太不像話了！賢祖不可能再到這座山了，或許是有另一座山再呼喚。」臨時發揮的「即興發揮台詞」，全智賢一聽到馬上笑出聲，其他護林員也都忍不住笑場 XD



（圖源：YouTube@tvN drama截圖）

還有一段全智賢在影像資料室找資料的畫面，成東鎰緩緩出現在她身後：「在幹什麼？」全智賢則滿臉問號（心裡OS：在工作啊），成東鎰又說：「在玩遊戲呢！」連導演都直接笑出來。之後成東鎰又問了一次，全智賢也露出可愛的表情：「看不出來嘛，我在工作啦～」成東鎰也說是想要讓拍攝氣氛歡樂一點，才會這樣做啦！



（圖源：YouTube@tvN drama截圖）

而《智異山》製作期長達1年7個月，參與的工作人員共有250多人，除了在智異山國家公園實景拍攝外，還有歷代級規模的片場，把智異山原樣搬過來的逼真布景。演員們拍攝個場戲也都非常敬業，攀爬、淋雨、翻滾等都親自上陣，真的非常敬業啊！



（圖源：YouTube@tvN drama截圖）

（封面圖源：YouTube@tvN drama截圖）

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