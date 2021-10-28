《红天机》历经万难的悲情主人公金裕贞&安孝燮终於迎来美满大结局，最后一集满满真相小彩蛋EP.15-16

【大结局剧透】追完整整16集后，希望演员们都有很好的发展，大家表现得都很棒啊！！！PS：只有编剧请多多加油～。XDDD

SBS 热门奇幻古装剧《红天机》本周迎来第15～16集大结局，众人历经万难封印住魔王，当年男主父亲之死的真相也浮出水面，两位一路悲情的主人公也终於迎来幸福的美满结局，而第16集收视率也回升，创下自身新高10.4%圆满收官。



苏醒的王找上河览（安孝燮 饰）道出当年真相，原来小时候的河览被魔王附身后，杀死了自己的父亲，得知真相的他也陷入深深的自责，王安慰河览这并不是他的错，一切都因为魔王，下定决心要做个了断。（两人也及时出现，救下了帛瑜画团和天机）



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）

手受伤的红天机（金裕贞 饰）最终与画叉（画妖）缔约，但必须在当日才能执笔完成御容画作，才能有效的封印魔王。



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）

天机却在画作要完成之际，被魔王夺走了视力，所幸父亲的灵魂出现帮助了天机，协力完成了画作（这一幕看了好感动，哭哭～），三神奶奶也在最后一刻牺牲了自己，带著魔王一同进入画中被封印了起来。



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）

封印仪式后河览恢复了神智与视力，却发现天机失明了，河览对天机说「我会负责照顾你一辈子的。」



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）

五年后，两人结为夫妻还生了一个儿子一河仲，而天机也恢复了视力，当年在魔王被封印后，诅咒就被解除，两人过著幸福美满的生活。亮明大君（孔明 饰）和帛瑜画团的众人也远道而来庆祝两人的生日。



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）

尾声，两人回到了当初嬉戏的桃子园，重温小时候的回忆。（导演吻戏真的都拍得好美啊～～～TAT）



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）

▼两人拥吻画面超唯美！大结局好评完美收官：



本剧小彩蛋，朱香（郭时阳 饰）穿上龙袍攻进宫中，与亮明正式对决，画面停在了两人对峙的场面，留下了悬念。



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）

《红天机》在最终以幸福美满的画面收尾，两位悲剧的主人公在最后终於不用再被折磨，不晓得大家追完有什么感想呢？欢迎留言跟我们分享喔！

（封面图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻