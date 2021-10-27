金素妍有望加盟《九尾狐传》第二季，与李栋旭&金泛合作！

今日据演艺界人士透露，金素妍将作为主演加盟tvN电视剧《九尾狐传》第二部，随后所属社表示：「已经接到剧本，还未确定是否出演。 」

《九尾狐传》去年播出第一部，讲述定居城市的九尾狐和追踪他的女制作人之间的奇幻故事，最高收视率达到5.8%。 前不久刚刚宣布将拍摄续集，但剧情方面不是延续第一季结尾的时间线，而是回溯到过去、讲述九尾狐兄弟在日本殖民时期和朝鲜时代的故事。 据悉第二季一共16集、预计在2022年上半年播出，第三季还未确定播出时间。



（图源：tvN《九尾狐传》海报）

第一季中由李栋旭和金泛饰演九尾狐兄弟，曹宝儿饰演女主角，但早前曹宝儿已经宣布不会继续演第二季，正当大家猜测谁会是新的女主角时，今天的消息瞬间引起不少讨论！

金素妍从去年接拍SBS电视剧《The Penthouse》开始人气再迎高峰，不仅剧集达成了29.2%的超高收视率，金素妍塑造的千瑞璡也成为很多剧迷心中的经典恶女。



（图源：IG@sbsdrama.official）

不过戏外的金素妍其实个性非常随和善良，虽然新女主的角色设定还没有公开，但已经有不少观众开始期待金素妍饰演的九尾狐！



（封面图源：J WIDE Company，tvN《九尾狐传》海报）

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