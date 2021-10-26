《智异山》PPL 引发热议：在办公室吃三明治，然而最近一家店距离72公里！韩网友：「该收多少配送费呢」

tvN 15周年特别企划剧《智异山》由全智贤、朱智勋、成东镒、吴正世、赵汉哲等人主演。

讲述智异山国家公园的守林员姜贤祖，发现自己能够看到遇到山难而离世的鬼魂们，因此与前辈徐伊江一起携手解开这些未知故事的过程。23日首播也顺利启航，第2集全国收视率也突破10.6％，首都圈收视率则高达12.2%。



（图源：tvN《智异山》官方海报）

剧中，当然也少不了植入式广告（PPL）。在第2集中，郑具英（吴正世 饰）吃著胶原蛋白粉说著：「这东西不仅有益健康，还对皮肤很好。」之后他拿给姜贤祖（朱智勋 饰）并说：「我给你也得好好保养了！」



（图源：tvN《智异山》截图）



（图源：tvN《智异山》截图）

还有一幕则是在后段，李多媛（高旻示 饰）拿了 EGG DROP 的三明治给徐伊江（全智贤 饰）。而毗昙避难所位於智异山中，有网友查离智异山最近的店家，坐落在大约1小时（72KM）车程的晋州。



（图源：tvN《智异山》截图）



（图源：tvN《智异山》截图）



（图源：The qoo 截图）

这也在韩国论坛 The qoo 引发热议，网友们更纷纷表示：「好像没有莫名其妙，也没有妨碍剧情的发展」、「不是火锅就行了」、「72公里疯了吗？我看著也觉得不对啊」、「鸡蛋三明治看起来很好吃」、「比在智异山吃火锅更好」、「大概想象一下有了EGG DROP 智异山店吧」、「朱智勋胶原蛋白...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「72公里的话，坐车往返超过2个小时了」、「该收多少配送费呢」等等。

（延伸阅读：《女神降临》出现中国购物网站、火锅的植入式广告！韩网友：「那是什么啊！毁了电视剧」



（封面图源：tvN《智异山》官方海报、tvN《智异山》截图、The qoo截图）

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