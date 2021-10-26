《智異山》PPL 引發熱議：在辦公室吃三明治，然而最近一家店距離72公里！韓網友：「該收多少配送費呢」

tvN 15週年特別企劃劇《智異山》由全智賢、朱智勛、成東鎰、吳正世、趙漢哲等人主演。

講述智異山國家公園的守林員姜賢祖，發現自己能夠看到遇到山難而離世的鬼魂們，因此與前輩徐伊江一起攜手解開這些未知故事的過程。23日首播也順利啟航，第2集全國收視率也突破10.6％，首都圈收視率則高達12.2%。



（圖源：tvN《智異山》官方海報）

劇中，當然也少不了植入式廣告（PPL）。在第2集中，鄭具英（吳正世 飾）吃著膠原蛋白粉說著：「這東西不僅有益健康，還對皮膚很好。」之後他拿給姜賢祖（朱智勛 飾）並說：「我給你也得好好保養了！」



（圖源：tvN《智異山》截圖）



（圖源：tvN《智異山》截圖）

還有一幕則是在後段，李多媛（高旻示 飾）拿了 EGG DROP 的三明治給徐伊江（全智賢 飾）。而毗曇避難所位於智異山中，有網友查離智異山最近的店家，坐落在大約1小時（72KM）車程的晉州。



（圖源：tvN《智異山》截圖）



（圖源：tvN《智異山》截圖）



（圖源：The qoo 截圖）

這也在韓國論壇 The qoo 引發熱議，網友們更紛紛表示：「好像沒有莫名其妙，也沒有妨礙劇情的發展」、「不是火鍋就行了」、「72公里瘋了嗎？我看著也覺得不對啊」、「雞蛋三明治看起來很好吃」、「比在智異山吃火鍋更好」、「大概想象一下有了EGG DROP 智異山店吧」、「朱智勛膠原蛋白...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「72公里的話，坐車往返超過2個小時了」、「該收多少配送費呢」等等。

（延伸閱讀：《女神降臨》出現中國購物網站、火鍋的植入式廣告！韓網友：「那是什麼啊！毀了電視劇」



（封面圖源：tvN《智異山》官方海報、tvN《智異山》截圖、The qoo截圖）

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