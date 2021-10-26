金宣虎事件出现大反转！！D社出手爆料前女友崔英雅：我们用了1周的时间去调查

原以为尘埃落定的金宣虎事件竟然还有后续，这次出手的是韩国著名的D社。

26日早，D社独家报导了踢爆金宣虎私生活问题的前女友，正如早前韩媒挖出的身份，真的是前气象主播崔英雅（音译）。 一篇「提问崔英雅...金宣虎，被歪曲的12条真相」火速登上热搜。D社甚至贴心地给出了金宣虎和崔英雅交往的时间线，让人一目了然。

2019年末

朋友聚会偶然遇见

2020.2

咖啡馆电影院约会

2020.3月初

开始交往

2020.3月中旬

崔英雅 认证是离婚女

2020.4-5月

釜山等旅行

汉江等约会

2020.7月初

第一次分手

（女生反复说谎）

2020.7.8

崔英雅道歉

金宣虎 原谅

2020.7.24

崔英雅确定怀孕

（祝贺→混乱→协定→决定）

2020.7.27

堕胎

（女方反复→再次协定→安慰）

2020.7月末8月初

金宣虎向父母介绍女生

（本家留宿一晚）

2020.8月中旬

金宣虎 2周间海带汤料理

补药礼物

2020.9

一起参加朋友聚会

2020.10.7

和朋友一起去抱川咖啡馆

2020.10-12

《Start-Up》播出

2020.12

崔英雅出现个人问题

（收到威胁 倾诉不安感）

2020.1.11

D社收到关於崔英雅的爆料

2021.1-3月

金宣虎 话剧《冰块》上映

崔英雅被招待看公演

2021.4

两人一起度过美好时光

2021.5

分手

（因私生活、说话等不再信任对方）

2021.6.12

崔英雅 发送埋怨简讯

2021.10

崔英雅 写下爆料帖

D社还用长篇幅刊登了金宣虎和友人的聊天截图，全都是围绕与崔英雅交往展开。两人於2020年3月初开始交往，3月中旬时金宣虎得知崔英雅离异的事情，感到堂皇的他向友人倾诉，被朋友劝说分手，最后金宣虎还是坚持交往，称：「我喜欢她才交往的，父母可能会担心吧，但我不会因为她离过婚就不喜欢她。」 恋爱期间，金宣虎带著崔英雅去釜山、嘉坪旅行，一起去过动物园等，明明有相爱、欢乐的时光，这一切崔英雅小姐都忘了吗？



2020年7月8日，崔英雅给金宣虎发过一篇长长的道歉文（D社从金宣虎朋友A某处获得）， 上面写著：「对不起，宣虎。我爱你，这一切都是为你好这种话其实都是让我的谎言合理化而已。 我真的知道我错了...那些我曾以为好的，我选择视而不见的部份对你来说有多痛苦，让你有多卑微...我知道现在不管我说什么你都不想听，但我还是想要说一声对不起，是我伤害到了你...」



金宣虎就此事又向好友倾诉：

金宣虎：我分手了，真是无语。

朋友A：一大早？

金宣虎：昨天淩晨被我发现她说谎了，我之前说过会宽恕一次，她明明去了有男人的地方，居然骗我说没去，被我逮到了。但问题是我问了之后，她以为我说的是另一件事，又牵扯出另一个男人。

朋友A：见了不少男人呢。

金宣虎：她说都是因为工作的关系，不想多说。 我说过她可以去夜店，可以去有男人的地方，只要老实告诉我、到家给我发条资讯就行了，这次又骗了我。

朋友A：我们奢望地也只有这些了。

金宣虎：有一天我拍摄结束得早，问她在干嘛，她说在睡觉。 我就买了礼物去找她，却发现她根本不在家里，车也不在。 后来她就发誓再也不说谎了，气死我了。

朋友A：你还不如重新找个女朋友呢，不要再去找让你痛苦的女人了。

和朋友A聊完天的第二天，金宣虎就原谅了崔英雅，他信了后辈B某的话，「姐姐都说她再也不说谎了，你就原谅她吧。 」B某是金宣虎最珍惜的后辈，也是崔英雅爆料文中提到的话剧演员B某。

2020年7月24日和7月27日又发生了什么事情呢？7月24日，崔英雅得知自己怀孕，她在爆料问中称「金宣虎的回覆和垃圾一样」。 然而后辈B某却说：「宣虎哥一开始说（怀孕）太好了，我还恭喜他了呢，但其实他有一点害怕，考虑了很久之后，两人虽然很不舍最后还是决定打掉孩子，他还小心翼翼特意地拜托我。 」 7月27日，B某在停车场等候，金宣虎和崔英雅比约定的时间来得稍晚，「两人的眼睛都肿了，这种决定真的很困难，我和姐姐在医院的时候，宣虎道出去买海带汤的材料，他其实根本不会做饭......」

金宣虎煮了2周的海带汤，他在《两天一夜》中也提到过，但崔英雅却指责「打掉孩子之后，金宣虎态度突变。 」 金宣虎还曾把崔英雅介绍给自己的父母，且是在没了孩子之后，崔英雅的朋友C某可以作证，C某透露崔英雅去过金宣虎父母家，还曾留宿过。 金宣虎担心女友孤单，领养了一条柴犬送她。



（图源：KBS《两天一夜》截图）

崔英雅爆料时最让女性网民气愤就是「他只给了200万（韩币，下同）的手术费和住院费」，然而崔英雅的熟人D某给了D社完全不同的答覆，「她其实过得很奢侈，耶诞节就买了一个700万的名牌包，先刷了自己的卡，然后金宣虎转帐给她，她还向我们炫耀来著，大家都知道 。 我们几乎没看过她买单，大部份都是金宣虎付帐，金宣虎酷爱名牌??? 你去问问周围人，到底是谁更爱名牌...」

2021年1月11日，D社收到一封爆料邮件，关於崔英雅和前夫离婚原因，也提到了金宣虎。 到底是谁发的邮件呢，因为是匿名，D社也不知道。 但崔英雅在爆料文中称「和前夫有关的人威胁了我」。 金宣虎的朋友E某知道整件事情的来龙去脉，1月-4月的事情全都记得很清楚，因为这件事情对普通人来说太过冲击。 「金宣虎说过崔英雅很疲惫，被威胁过、被黑社会找过、被前夫的夫人们欺负过，还有官司之类的。 崔英雅手里有很多影片和录音，金宣虎和她互相看过对方的聊天记录，也是那个时候金宣虎发现崔英雅的电脑里存了很多影片和录音，你换了立场想想，这不可怕吗??? 」



（图源：IG@salt_ent）

2021年5月，金宣虎和崔英雅分手。D社最后表示他们在事情爆发之后用了1周的时间走访了金宣虎和崔英雅身边的人，甚至还有他俩的朋友主动联系D社的，结论就是崔英雅的问题更多，「崔英雅小姐，我们知道你经历的痛苦，但这并不是社会问题，而是你俩的恋爱问题，交往与分手时会有各种各样的原因，也许您更清楚。 听说你俩已经解开了误会？ 那真是万幸...」

最后的最后，后辈B某说了这样一段话，「宣虎哥说过，确实是他同意不要孩子的，但对方是她爱过的人，他想要去体谅他，不想在全国民面前 因为自己的私事吵架，所以他直接道歉了而没有解释，他就是这样的人啊，和我们一样，谈了一场普通的恋爱，也从来没有隐瞒英雅姐姐的存在，我都认识她啊...」

这次，金宣虎所属经纪公司S.A.L.T娱乐反应迅速，对於D社的爆料回应称：「对不起，无可奉告」。

（封面图源：IG@salt_ent）

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