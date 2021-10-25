虽然同属SM娱乐，但宿舍规矩大不同！Red Velvet Joy带亲妹妹都被抗议，aespa全员共享衣橱

Red Velvet和aespa宿舍，你最想住进哪一个呢？

先来听听两个女团的宿舍守则吧。 虽然都是隶属於SM娱乐的女团，但Red Velvet和aespa的宿舍氛围有著天壤之别。前段时间，刚刚凭藉新曲《Savage》成为音乐节目4冠王的aespa做客了YouTube综艺节目《文明特急-MMTG》，还公开了宿舍守则，5大规矩每位成员都要遵守。

（图源：YouTube@문명특급 - MMTG）

1. 饭一定要一起吃

2. 共用物品/食物

3. 共用衣橱（混洗衣物）

4. 每周六固定举办派对

5. 这里是无规则无定形的地方

违反规定时要退出！

与之相反的则是严格遵守边界感，注重个人私生活的Red Velvet宿舍规定。 去年Joy在做客《Happy Together4》的时候就公开过和姐姐们一起住宿舍的规矩，表示互相尊重对方的私生活，反而能够有效防止吵架。 「比如说，我们宿舍不允许队员以外的人进出，如果有家人来探访，需要提前告知队友们。 」早前，Joy未经同意擅自将妹妹带到宿舍时，遭到了成员们的一致抗议。 成员们虽然共同使用一台洗衣机，但是会有明确规定，自己的贴身衣物要手洗。 Red Velvet将一些小细节都会一一规定，大家一起遵守，反而减少了许多不必要的摩擦。

（图源：KBS《Happy Together4》）

韩国爱豆团为了方便管理，培养成员之间的默契，在出道之初都会选择住进集体宿舍，大家出身不同、生活习惯不同，聚在一起所形成的宿舍氛围自然也完全不同啦。 不少网友和粉丝听完Red Velvet和aespa的宿舍规矩引发了热烈的讨论，有人表示：「aespa共用衣橱就等於我多了4倍的衣服，哈哈哈」、「aespa宿舍感觉很有趣」、「aespa感觉好累」、「 aespa的规矩，可能一开始会忍著，到最后来一次大爆发」、「我喜欢有边界感的亲密，要互相尊重私人空间」、「我更喜欢Red Velvet的宿舍，会很轻松」等。

（封面图源：IG@aespa_official、@hi_sseulgi）

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