【有片】金秀贤&车胜元主演《某一天》首支正式预告片公开：平凡大学生一夜之间成为嫌疑犯，三流律师拒绝还原真相！

金秀贤在《某一天》中饰演大学生，预告片透露了超多资讯，让人对两位主演和剧情都十分期待！

犯罪剧《某一天》一共8集，讲述围绕一个女人的杀人事件而展开的两个男人的激烈故事，通过大众的角度揭露刑事司法制度：平凡的大学生一夜之间成为杀人嫌疑犯，三流律师坚持挖掘真相，一起展开炙热的生存记。 这是Coupang Play首部原创剧集，由《热血司祭》、《Punch》、《悄悄话》、《便利店新星》的李明佑导演与《火之女神井儿》、《大扑》的权顺奎编剧合作打造。



（图源：黄Viu煲剧平台）

今日公开的第一支预告片中，金秀贤饰演的大学生金贤洙不安地搓著手指、眼神里是走投无路的恐惧，车胜元饰演的申忠汉对他说：「贤洙啊，现在开始对於那天晚上的事什么都不要说，绝对。 」



（图源：Youtube@쿠팡플레이 Coupang Play）

镜头转到一间房子里，那天晚上的痕迹一一出现：刀和血滴、栏杆扶手上的血迹、打破的花瓶。 金秀贤：「但是您应该知道我真正的故事啊。 」镜头中出现一只沾血颤抖的手。



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申忠汉打断他：「那个真相啊，嗯？ 执著於真相什么都做不了。 」摇晃的镜头中，一个女人在喝酒、警察鉴定科打开闪光灯拍照，让人感受到事件的严重性。 穿著凉鞋的申忠汉捡起掉落在地上的菊花，似乎进入回想画面：一个女人在切莱姆，金贤洙眼神朦胧，随后从房间中逃出、把什么东西藏匿起来，一系列反常行为后是他在警察局哭喊的画面。



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最后一幕是金贤洙接受调查，他焦躁不安地转动眼睛，问：「那个女人死了吗？ 」



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《某一天》将於11月27日（周六）通过Coupang Play在韩国独家播出！（⭐ 香港观众密切注意罗，这剧将会在黄Viu煲剧平台播出！ ⭐）





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