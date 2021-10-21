《Running Man》宋智孝乱入金钟国自拍被说「秀恩爱」，全昭旻撩梁世灿却被说「好想吐」XD

这两对都好可爱XDD

《Running Man》上周展开「比鱿鱼游戏还廉价的『小章鱼游戏』」，宋智孝&金钟国、全昭旻&梁世灿，两对Love Line互动成为焦点啦！



全员进入特殊场景，金钟国利用时间想自拍留念时，宋智孝悄悄的入镜比Ya，金钟国本想赶她走，但最后也跟著比Ya合照。

（图源：iQIYI@《Running Man》截图）

刘在锡绝不会缺席这种场合，旁边还有梁世灿狂喊：「在秀恩爱（原文Lovestagram，IG放闪的意思）吗？」

（图源：iQIYI@《Running Man》截图）

金钟国赶走「凸嘴们」之后，宋智孝还是要乱入金钟国的自拍～XD

（图源：iQIYI@《Running Man》截图）

吃午餐的时候，因为全昭旻吃比较好，就丢出提议「3颗弹珠可以一起吃」，她还让梁世灿赊帐。池锡辰问：「哪有在赊帐的？」

（图源：iQIYI@《Running Man》截图）

结果全昭旻再度「全美女」上身，潇洒的走到梁世灿面前，还突然压低声音：「因为我们……我们是特别的关系啊！」

（图源：iQIYI@《Running Man》截图）

梁世灿完全愣住，小声的说；「说什么啊……」刘在锡在旁看不下去：「唉唷，我差点要吐了！」

（图源：iQIYI@《Running Man》截图）

大家你一言我一语「要吐了」、「吓一跳」，梁世灿急撇清：「我是阿里啊！」莫名奇妙变成了全美女诱惑阿里的戏码XDD

（图源：iQIYI@《Running Man》截图）

虽然全昭旻&梁世灿这对CP在成员里看似不受欢迎（毕竟梁世灿本人都抗拒XDD），但这段互动在YouTube却高达40万观看、近500则留言，大家都专注在梁世灿的反应：「梁世灿瞬间好像也慌了2秒钟」、「我重播看了好几遍，梁世灿反应太搞笑」、「情境剧匠人梁世灿唯一招架不住的场面」、「梁世灿惊慌的时候看起来有点帅」，另外也有人觉得刘在锡没有将饮料笑喷控制得很厉害。



另一边金钟国&宋智孝自拍剪辑影片仅2万多人观看，留言数也不多，除了分析两人互动以外，不是称赞智孝好可爱，就是敲碗金钟国上传照片。所以小编我说，照片呢？（敲碗*n）



（封面图源：iQIYI@《Running Man》截图））

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