郑好娟自己可能都没想过现在的人气，4个月前她是这样的介绍自己～

2021年9月17日，郑好娟的生活被分为前后两部份。

近期最热的绝对就是Netflix播出的《鱿鱼游戏》了，连续十多天蝉联世界榜单第一名，主演阵容被大力关注。 其中饰演脱北的年轻女孩「姜晓」的郑好娟让人眼前一亮，因为这部剧不仅是她的首部作品，还能和李政宰、朴海秀等大咖飙戏，不仅演技没有被遮挡住，甚至表现夺目，引来全球剧迷的关注。

（图源：Netflix《鱿鱼游戏》）

在出演《鱿鱼游戏》之前，郑好娟其实在模特圈已经是一位王者了，曾是全球Top 50的模特，但是跨界到了影视剧圈，她则是一张白纸，如同4个月前，她的自我介绍。今年6月，郑好娟通过YouTube频道「SARAM娱乐LOG IN」公开了自己的日常生活，冲著镜头开心打招呼的她大大咧咧地说道：「大家可能不认识我，之前当过一段时间的模特儿，最近刚刚开始接触表演，就是一群名不见经传的人中的一个，很高兴认识大家。」 一边说还一边鼓掌，虽然戴著口罩，但依旧能感受到她面对镜头时的羞涩。



可能真的应验了那句老话「小火靠捧，大火靠命」，9月17日《鱿鱼游戏》在Netflix上线之后，郑好娟凭藉亮眼的演技火速出圈，从默默无闻的「小透明」一跃成为了连诸多国际明星都开始关注的大势，她的粉丝里不乏大牌，如球星Ronaldo、《实习医生格蕾》女主Ellen Pompeo、英国女歌手Dua Lipa、美国歌手Pharrell等等。短短一个月IG账号涨粉千万，这蹿红的速度绝对是火箭发射级别。 在尚未出演该部作品之前，郑好娟的IG粉丝为40万左右，而因为这部剧，她一个月暴涨粉丝高达至1900余万，风头一时无两。 并且该疯涨模式并没有停止，甚至已经超越了此前IG粉丝最多的两名韩国女演员李圣经和宋慧乔了，如此令人震惊的粉丝增长率，确实对於一个刚出道的新人演员来说是莫大的肯定。

（图源：IG@hoooooyeony截图）

郑好娟作为后起之秀，知名度和人气直接赶超多位前辈，可见其实力和口碑非同凡响，相信在将来，她还会有更加出色的表现，让我们共同拭目以待。

（图源：IG@hoooooyeony截图）

（封面图源：IG@hoooooyeony）

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