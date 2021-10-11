女生必学的朴敏英自拍法！她的每一张自拍照都是「传奇级」啊

朴敏英自拍法则又火了一次。

女生最爱的「杀时间」利器之一就是自拍，随便拍拍1、2个小时就过去了。 在自拍盛行的当下，要如何拍出美美的照片，真的就得靠个人的悟性和技巧了。 打开朴敏英的SNS，可以看到她大量的自拍照，每一张都美得不像话。 其实去年她就公开过自拍小秘诀，只是这几天又一次在韩网上火起来，可见这套自拍术有多实用了，可操行极强。 朴敏英的自拍秘诀影片实在YouTube个人频道里公开的，某日她在拍摄某杂志的片场亲自讲授拍照的秘诀。 看完这一篇保证你让你按变成自拍达人。



技巧1：「托腮时手指不能用力紧贴脸」

划重点：手指只要拖住脸就行！手指贴在脸上是错误手势，「那样脸会显得丑」。

（图源：YouTube@그냥, 박민영 Just Parkminyoung）

技巧2：「自拍的时候，留出一点发丝，那样会显得更有魅力。」

看似无心垂下的发丝就是让你看起来自然又有魅力的精髓！

（图源：YouTube@그냥, 박민영 Just Parkminyoung）

技巧3：眼神里要有故事

（图源：YouTube@그냥, 박민영 Just Parkminyoung）

技巧4：看镜头发呆，不向任何事情+技巧5：把舌头放在上颚，这样嘴角就会自然上扬，微微张嘴

（图源：YouTube@그냥, 박민영 Just Parkminyoung）

技巧6：不直视相机

视线放在距离相机5cm的地方，这样拍出来的照片最具自然感。

（图源：YouTube@그냥, 박민영 Just Parkminyoung）



重新温习了一遍朴敏英的自拍法，大家都学会了吗？ 只是小编觉得这6个TIPS都不如一个秘诀，那就是朴敏英的颜值，有她这张脸想拍丑都很难吧。



（封面图源：ig@rachel_mypark）

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