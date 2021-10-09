[片段先公开]《海岸村恰恰恰》甜米露情侣洪班长生日快乐！女友的超咸海带汤入口面不改色！

终於又到了今天晚上能与甜米露CP相遇的日子，虽然从预告看起来今天要来解开洪班长的过往秘密，小俩口也许即将开始发生摩擦，不过先来看开心的生日片段，洪班长依旧最宠女友。



（图源：Facebook@tvN drama）

率先公开的片段中，尹惠珍（申敏儿饰）穿上了Gucci的红配绿美丽洋装，几乎把自己包装成一个礼物，手上还拿著大保温瓶来到洪班长（金宣虎饰）家，祝洪班长生日快乐，不过剧情前面应该演出全村民都可能送上海带汤给洪班长，於是惠珍把瓶子藏在背后，显得有些不好意思拿出来。



洪班长见状立刻说这一定要喝一下的，立刻坐下来就喝了几大口，还大赞好喝。不过此时镜头转到正在家里的表美善，正在试喝炉子上汤锅里的海带汤，还评价「咸！没喝过这么咸的海带汤！」洪班长这位满分男友怎么舍得伤女友的心呢？就算超咸也要面不改色喝下肚。就连惠珍要求分一口来喝，洪班长也担心她喝下去后会失去信心而作势不分她，在一旁的统长华贞露出会心一笑。



（图源：Facebook@tvN drama）

今日预告中即将出现的洪班长照片中的女性，正在为洪班长试穿那套他不愿意再响起的黑色西装……惠珍也将发现夹在书中的照片，洪班长却不愿意再多说明，是否这即将造成两人的争吵？因为惠珍最在意的要求就是「没有谎言，没有秘密」，洪班长该怎么面对呢？



（图源：Facebook@tvN drama）

（封面图源：Facebook@tvN drama）

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