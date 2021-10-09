【有片】《鱿鱼无挑》剪辑师又出新作：阿里版《疯了》！网友爆笑：「整个剧集里最搞笑的一幕」、「原来吴一男才是亮点！」

《#鱿鱼游戏》+《疯了》的混合剪辑版，魔性程度完全不逊於原曲耶XD

*本文包含剧雷*



（图源：KSD）

看过《鱿鱼游戏》的朋友应该都对这一幕有印象：第五集里韩美女被德秀抛弃后试图加入成勋这一边，努力夸赞尚佑在刚刚的拔河游戏中靠机智救了大家，却被阿里吐槽：「你刚才还说他胡说八道。 」韩美女试图否认，阿里於是模仿她当时的语气说：「你边哭边说：『你疯啦？ 别胡说八道了。』 」



（图源：Netflix@《鱿鱼游戏》截图）

很多韩国观众觉得阿里模仿韩美女这段堪称整个《鱿鱼游戏》里最搞笑的一幕，最近还有人将这一段和孙淡妃名曲《疯了》的音乐剪辑到一起，并且加入其他角色的经典台词，让人大呼上瘾XD

网友剪辑版里，孔刘和成勋拍画片那段不仅对话完全押到节奏、仿佛在唱rap，扇巴掌的声音也被做成歌曲节拍；歌词里的「没能抓住你」则是被配上了第一局游戏「123木头人」里阿里抓住成勋的画面：



（图源：Youtube@여유만만截图）

001号吴一男站在架子顶端大喊：「都停下吧！我好害怕！这样下去大家都会死的！」也被剪进来，意外地十分合拍！



（图源：Youtube@여유만만截图）

韩国网友：「27秒配上尚佑的画面，真的变成离别歌曲了」、「那句『拜托停下吧』完全是killing point」、「38秒彻底笑到破防」、「最后的『老板loop』也十分完美」、「赞叹，是剪辑高手的品质啊！」



这位网友之前还做过《鱿鱼游戏》和《无限挑战》的混合剪辑，也是魔性十足，即使看过也很推荐温习一下哦XD

最后附上剧中这段原本的模样，只能说这位网友实在太有sense啦！XD



（封面图源：Youtube@여유만만截图）

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