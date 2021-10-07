这卡司太强了！李秉宪&申敏儿&金宇彬&韩志旼&严正化&车胜元合作新剧《我们的蓝调》，角色设定大公开

从李秉宪到韩志旼、申敏儿、金宇彬、车胜元、严正化，这部剧《我们的蓝调》根本是用电影咖拍电视剧啊！

《我们的蓝调》是由数个故事组成的多段式剧集，以温暖生动的济州、冰冷严酷的大海为背景，讲述各个人物酸甜苦涩的人生故事，为站在人生的末尾、顶峰或开端的所有生活送上应援。 卢熙京作家和金圭泰导演继《Live》、《那年冬天风在吹》、《没关系，是爱情啊》之后第四度合作，从制作阶段就备受关注。

李秉宪饰演济州土生土长的卡车杂货商「李东锡」，是一个粗糙而淳朴的乡村男人。申敏儿饰演来到济州岛的有故事的女人「闵善雅」，和李秉宪对戏，将展现出和之前的可爱形象完全不同的、有深度的氛围。



车胜元饰演成为完美的都市男人之后回到故乡济州的「崔韩秀」，李姃垠饰演顽强泼辣的鱼铺老板「郑恩熙」，和时隔30年回来的初恋崔韩秀重逢，两个人在富有活力的济州市场将展开怎样的故事，让人十分好奇。



（图源：YG娱乐）



（图源：Will娱乐）

韩志旼饰演当海女第一年的「李英玉」，虽然个性开朗爽快，但有很多传闻，以及无法说出口的隐情。 金宇彬饰演天性乐观温暖的船长「朴正俊」，寻找不会离开济州的女人时遇到了李英玉，并开始憧憬与她的爱情。



严正化饰演对辛苦的都市生活感到厌倦、回到济州的「高美兰」，和郑恩熙是一对非常现实的朋友。



《我们的蓝调》将在济州岛当地取景拍摄，由《没关系，是爱情啊》、《世上最美的离别》、《海岸村恰恰恰》等的制作公司GT：st担任制作，从演员到制作班底都值得信任，预计在2022年播出，具体平台还在讨论中。

（封面图源：Coupangplay，TVDaily，YG娱乐，韩志旼FB，AM娱乐，SARAM娱乐）

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