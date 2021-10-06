《智异山》不只看全智贤＋朱智勋！最强配角组合出列：成东镒、吴政世还有《海岸村恰恰恰》的他

tvN 15周年特别企划的电视剧《智异山》，描述在智异山国家公园中的最强守林员徐伊江（全智贤饰）与拥有不能说的秘密的新进守林员姜贤祖（朱智勋饰）在山中展开的怪异事件，除了两大主演，配角们更是不容忽视。



（图源：Facebook@tvN drama）

剧中在智异山国家公园的海东分所中，除了徐伊江与姜贤祖两人外，更有其他核心人物的存在，包含了分所所长赵大振（成东镒饰）、徐伊江的同期郑九英（吴政世饰）、朴日海（赵汉哲饰）。今日也同步公开了这些配角门的剧照。



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透过《请回答》系列、《机智医生生活》等广受观众喜爱的成爸成东镒，本次在剧中所饰演的所长赵大镇，是一位在智异山中度过大半青春的「智异山人」，是一个相当稳重的存在。随时快速获得所有讯息以及确认著山中各处安装的CCTV画面，精确掌握状况并下达正确指令，拥有相当老练的领袖风范，指挥著后辈执行所有任务。



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在《虽然是精神病但没关系》中有著出色演出的吴政世，本次饰演著全智贤的同期郑九英，是一个非常严守下班时间的人，只要一听到「解散」的「解」字就立即消失的无影无踪，不过他的个性非常善良，随时都做好准备出动营救受困的人。



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透过电视剧《海岸村恰恰恰》中的过气歌手吴允，以及《黑道律师文森佐》中全汝彬的上司律师，赵汉哲本次饰演朴日海一角，他是同期中唯一一位通过考试晋升为组长的人，也因为这份自豪让他时常面露笑容，他与郑九英似乎八字不合时常斗嘴。



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10月23日即将首播的《智异山》除了两大主角全智贤与朱智勋外，更有以上的成东镒、吴政世以及赵汉哲。另外还包含《海岸村恰恰恰》中的坎离奶奶以及《五月的青春》女主角高旻示也在共同演出名单之内，让大家继续倒数首播日。



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