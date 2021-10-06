《智異山》不只看全智賢＋朱智勛！最強配角組合出列：成東鎰、吳政世還有《海岸村恰恰恰》的他

tvN 15週年特別企劃的電視劇《智異山》，描述在智異山國家公園中的最強守林員徐伊江（全智賢飾）與擁有不能說的秘密的新進守林員姜賢祖（朱智勛飾）在山中展開的怪異事件，除了兩大主演，配角們更是不容忽視。



（圖源：Facebook@tvN drama）

劇中在智異山國家公園的海東分所中，除了徐伊江與姜賢祖兩人外，更有其他核心人物的存在，包含了分所所長趙大振（成東鎰飾）、徐伊江的同期鄭九英（吳政世飾）、朴日海（趙漢哲飾）。今日也同步公開了這些配角門的劇照。



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透過《請回答》系列、《機智醫生生活》等廣受觀眾喜愛的成爸成東鎰，本次在劇中所飾演的所長趙大鎮，是一位在智異山中度過大半青春的「智異山人」，是一個相當穩重的存在。隨時快速獲得所有訊息以及確認著山中各處安裝的CCTV畫面，精確掌握狀況並下達正確指令，擁有相當老練的領袖風範，指揮著後輩執行所有任務。



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在《雖然是精神病但沒關係》中有著出色演出的吳政世，本次飾演著全智賢的同期鄭九英，是一個非常嚴守下班時間的人，只要一聽到「解散」的「解」字就立即消失的無影無蹤，不過他的個性非常善良，隨時都做好準備出動營救受困的人。



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透過電視劇《海岸村恰恰恰》中的過氣歌手吳允，以及《黑道律師文森佐》中全汝彬的上司律師，趙漢哲本次飾演朴日海一角，他是同期中唯一一位通過考試晉升為組長的人，也因為這份自豪讓他時常面露笑容，他與鄭九英似乎八字不合時常鬥嘴。



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10月23日即將首播的《智異山》除了兩大主角全智賢與朱智勛外，更有以上的成東鎰、吳政世以及趙漢哲。另外還包含《海岸村恰恰恰》中的坎離奶奶以及《五月的青春》女主角高旻示也在共同演出名單之內，讓大家繼續倒數首播日。



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