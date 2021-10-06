Netflix 惊悚剧《Sweet Home》冬天拍摄第二季！韩媒曝：「只有李施昤、朴圭瑛会继续出演新的一季」

Netflix 韩国惊悚剧集《Sweet Home》由宋江、李阵郁、李施昤（李是英）、李到晛主演。

改编自同名网路漫画，讲述「车贤秀」在家人离世后独自搬到「绿之家」居住，发生一连串恐怖事件，在公寓被怪物袭击后，跟邻居并肩作战对抗怪物。去年12月上线后，在网路上有著超高讨论度，许多观众也都在敲碗第二季。



（图源：Netflix@《Sweet Home》）

今日（6日）根据 JTBC 뉴스 报导：「《Sweet Home》将开示制作第二季，目标是今年冬天拍摄。」还提到：「出演第一季的演员中，只有李施昤、朴圭瑛会继续出演新的一季，其他演员将重新选角，几个主要角色已经选角完毕。」



（图源：Netflix@《Sweet Home》）

消息一公开，让不少网友表示：「宋江是主人公，怎么还不出来」、「没有宋江的《Sweet Home》在开玩笑吗」、「把李阵郁、宋江带来」、「那有什么意义呢」、「是因为宋江、李到晛才看的」等等。



不过， Netflix 方面依旧回应：「《Sweet Home》第二季的制作及选角、拍摄进行与否等目前尚未确定，因此现在还很难确认。」不过感觉制作的机率应该很大，毕竟还是很多观众都很期待啊～



（图源：Netflix@《Sweet Home》）

（封面图源：Netflix@《Sweet Home》）

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